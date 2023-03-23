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Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа - РИА Новости, 23.03.2023
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Наука
 
15:58 23.03.2023 (обновлено: 16:52 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html
Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа
Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа - РИА Новости, 23.03.2023
Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина не смогла определиться, кого взяла бы с собой в космос — мужа или кошку, и решила, что полетела РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:58
2023-03-23T16:52
наука
космос - риа наука
москва
анна кикина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина не смогла определиться, кого взяла бы с собой в космос — мужа или кошку, и решила, что полетела бы с обоими. "Кошку. Или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа", — сказала Кикина на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, кого бы она взяла с собой в космос. Кроме того, она рассказала, что перед стартом слушала, помимо других треков, "кошачью песню", названия которой она не помнит, — саундтрек к видеоролику из интернета, сделанный из записей мяуканья кошки. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023-го. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html
https://ria.ru/20230323/kikina-1860110099.html
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космос - риа наука, москва, анна кикина
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Анна Кикина
Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа

Космонавт Кикина взяла бы в космос и кошку, и мужа и рассказала, что слушала перед стартом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКосмонавт "Роскосмоса" Анна Кикина во время встречи в Звездном городке
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Космонавт "Роскосмоса" Анна Кикина во время встречи в Звездном городке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина не смогла определиться, кого взяла бы с собой в космос — мужа или кошку, и решила, что полетела бы с обоими.
"Кошку. Или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа", — сказала Кикина на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, кого бы она взяла с собой в космос.
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Кроме того, она рассказала, что перед стартом слушала, помимо других треков, "кошачью песню", названия которой она не помнит, — саундтрек к видеоролику из интернета, сделанный из записей мяуканья кошки.
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023-го. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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