https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html

Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа

Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа - РИА Новости, 23.03.2023

Космонавт Кикина не смогла выбрать, кого взяла бы в космос: кошку или мужа

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина не смогла определиться, кого взяла бы с собой в космос — мужа или кошку, и решила, что полетела РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:58

2023-03-23T15:58

2023-03-23T16:52

наука

космос - риа наука

москва

анна кикина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина не смогла определиться, кого взяла бы с собой в космос — мужа или кошку, и решила, что полетела бы с обоими. "Кошку. Или лучше мужа. Но можно и кошку, и мужа", — сказала Кикина на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, кого бы она взяла с собой в космос. Кроме того, она рассказала, что перед стартом слушала, помимо других треков, "кошачью песню", названия которой она не помнит, — саундтрек к видеоролику из интернета, сделанный из записей мяуканья кошки. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023-го. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html

https://ria.ru/20230323/kikina-1860110099.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, москва, анна кикина