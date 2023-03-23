https://ria.ru/20230323/kikina-1860110099.html
Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором
Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором - РИА Новости, 23.03.2023
Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с Международной космической станции, на пресс-конференции в Москве... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:47
2023-03-23T15:47
2023-03-23T15:50
наука
москва
анна кикина
космос - риа наука
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с Международной космической станции, на пресс-конференции в Москве рассказала, что хочет научиться работать на экскаваторе. "Это, может быть, покажется странным, но мне хочется очень научиться работать на экскаваторе", - сказала Кикина и громко рассмеялась. "Мне хочется научиться перемещать ковшом землю, это красиво, правильно. У меня есть такие планы", - добавила она. Один из задавших вопрос Кикиной предложил ей научиться летать на планере, на что космонавт также отреагировала с энтузиазмом. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html
https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, анна кикина, космос - риа наука
Наука, Москва, Анна Кикина, Космос - РИА Наука
Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором
Женщина-космонавт Анна Кикина рассказала, что хочет научиться работать на экскаваторе
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с Международной космической станции, на пресс-конференции в Москве рассказала, что хочет научиться работать на экскаваторе.
"Это, может быть, покажется странным, но мне хочется очень научиться работать на экскаваторе", - сказала Кикина и громко рассмеялась.
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"Мне хочется научиться перемещать ковшом землю, это красиво, правильно. У меня есть такие планы", - добавила она.
Один из задавших вопрос Кикиной предложил ей научиться летать на планере, на что космонавт также отреагировала с энтузиазмом.
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
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