https://ria.ru/20230323/kikina-1860110099.html

Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором

Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором - РИА Новости, 23.03.2023

Космонавт Кикина призналась, что хочет научиться управлять экскаватором

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с Международной космической станции, на пресс-конференции в Москве... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:47

2023-03-23T15:47

2023-03-23T15:50

наука

москва

анна кикина

космос - риа наука

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с Международной космической станции, на пресс-конференции в Москве рассказала, что хочет научиться работать на экскаваторе. "Это, может быть, покажется странным, но мне хочется очень научиться работать на экскаваторе", - сказала Кикина и громко рассмеялась. "Мне хочется научиться перемещать ковшом землю, это красиво, правильно. У меня есть такие планы", - добавила она. Один из задавших вопрос Кикиной предложил ей научиться летать на планере, на что космонавт также отреагировала с энтузиазмом. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html

https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, анна кикина, космос - риа наука