Рейтинг@Mail.ru
Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
15:24 23.03.2023 (обновлено: 15:26 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html
Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос
Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос - РИА Новости, 23.03.2023
Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина сообщила, что не жалеет, что не вышла в открытый космос во время своего первого полёта на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:24
2023-03-23T15:26
наука
космос - риа наука
москва
анна кикина
коити ваката
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822342547_0:0:2824:1589_1920x0_80_0_0_f009905d2c0398748490dcc01f0b76ff.jpg
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина сообщила, что не жалеет, что не вышла в открытый космос во время своего первого полёта на Международную космическую станцию, но хочет сделать это в будущем. "Мне не обидно, что я не вышла в открытый космос. Но я хочу выйти в открытый космос и рассчитываю, что когда-то в моей практике это случится. Бывает по-разному. Не все космонавты и не сразу выходят в открытый космос", - сказала Кикина на пресс-конференции в Москве. Она уточнила, что её коллега по экипажу японский астронавт Коити Ваката впервые вышел в открытый космос только во время своего пятого полёта. В ходе своего первого полёта Кикина выполняла роль оператора робота-манипулятора ERA, который использовался во время выходов других российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. При этом она рассказала, что лететь в американском корабле Crew Dragon удобно, потому что "расположение человека в кресле более физиологичное, чем в нашем корабле", кроме того, там больше свободного пространства. Посадку, которую Crew Dragon, в отличие от российских кораблей "Союз", совершают на воду, она назвала мягкой. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023-го. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html
https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822342547_463:0:2582:1589_1920x0_80_0_0_4bc3328c8213f2f1e5deb1646466c76f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, москва, анна кикина, коити ваката
Наука, Космос - РИА Наука, Москва, Анна Кикина, Коити Ваката
Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос

Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос, но хочет сделать это в будущем

© AP Photo / NASAРоссиянка Анна Кикина на борту МКС
Россиянка Анна Кикина на борту МКС - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / NASA
Россиянка Анна Кикина на борту МКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина сообщила, что не жалеет, что не вышла в открытый космос во время своего первого полёта на Международную космическую станцию, но хочет сделать это в будущем.
"Мне не обидно, что я не вышла в открытый космос. Но я хочу выйти в открытый космос и рассчитываю, что когда-то в моей практике это случится. Бывает по-разному. Не все космонавты и не сразу выходят в открытый космос", - сказала Кикина на пресс-конференции в Москве.
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой
Вчера, 15:14
Она уточнила, что её коллега по экипажу японский астронавт Коити Ваката впервые вышел в открытый космос только во время своего пятого полёта.
В ходе своего первого полёта Кикина выполняла роль оператора робота-манипулятора ERA, который использовался во время выходов других российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос.
При этом она рассказала, что лететь в американском корабле Crew Dragon удобно, потому что "расположение человека в кресле более физиологичное, чем в нашем корабле", кроме того, там больше свободного пространства. Посадку, которую Crew Dragon, в отличие от российских кораблей "Союз", совершают на воду, она назвала мягкой.
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023-го. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
Космонавт Роскосмоса Анна Кикина во время встречи в Звездном городке - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
С возвращением, космонавт! Встреча Анны Кикиной в Звездном городке
22 марта, 13:08
 
НаукаКосмос - РИА НаукаМоскваАнна КикинаКоити Ваката
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала