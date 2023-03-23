https://ria.ru/20230323/kikina-1860100819.html

Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос

Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос - РИА Новости, 23.03.2023

Кикина не жалеет, что не вышла в открытый космос

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина сообщила, что не жалеет, что не вышла в открытый космос во время своего первого полёта на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:24

2023-03-23T15:24

2023-03-23T15:26

наука

космос - риа наука

москва

анна кикина

коити ваката

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина сообщила, что не жалеет, что не вышла в открытый космос во время своего первого полёта на Международную космическую станцию, но хочет сделать это в будущем. "Мне не обидно, что я не вышла в открытый космос. Но я хочу выйти в открытый космос и рассчитываю, что когда-то в моей практике это случится. Бывает по-разному. Не все космонавты и не сразу выходят в открытый космос", - сказала Кикина на пресс-конференции в Москве. Она уточнила, что её коллега по экипажу японский астронавт Коити Ваката впервые вышел в открытый космос только во время своего пятого полёта. В ходе своего первого полёта Кикина выполняла роль оператора робота-манипулятора ERA, который использовался во время выходов других российских космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. При этом она рассказала, что лететь в американском корабле Crew Dragon удобно, потому что "расположение человека в кресле более физиологичное, чем в нашем корабле", кроме того, там больше свободного пространства. Посадку, которую Crew Dragon, в отличие от российских кораблей "Союз", совершают на воду, она назвала мягкой. Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023-го. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html

https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, москва, анна кикина, коити ваката