https://ria.ru/20230323/khram-1860215561.html
Россия обеспокоена нападением на православный храм в Иерусалиме, заявил МИД
Россия обеспокоена нападением на православный храм в Иерусалиме, заявил МИД - РИА Новости, 23.03.2023
Россия обеспокоена нападением на православный храм в Иерусалиме, заявил МИД
Москва рассчитывает, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных в нападении на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:17
2023-03-23T21:17
2023-03-23T21:17
иерусалим
мария захарова
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израиль
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных в нападении на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте дипведомства, отмечается, что 19 марта во время утреннего богослужения иудейские радикалы совершили нападение на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме. Захарова отметила, что экстремисты пытались причинить физический вред духовенству, запугать прихожан и паломников. "Эта хулиганская выходка не может не вызывать глубокой обеспокоенности. Отмечаем тревожную тенденцию увеличения числа инцидентов антихристианской направленности в последнее время. При этом объектами атак становятся церкви и кладбища различных христианских конфессий, священнослужители, монашествующие и миряне. Убеждены, что таким преступным действиям нет и не может быть оправдания. Рассчитываем, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения таких инцидентов в будущем", - говорится в заявлении. По ее словам, в складывающейся напряженной обстановке в зоне палестино-израильского противостояния на фоне приближающихся христианских, иудейских и мусульманских праздников ситуация вокруг Святых мест требует особого внимания. "В этом контексте подчеркиваем необходимость проявления сдержанности, соблюдения исторически сложившегося статус-кво и уважительного отношения к представителям всех конфессий в Святой земле, а также решительного пресечения попыток разжигания межрелигиозной вражды", - добавила дипломат.
https://ria.ru/20230228/rossiya-1854922502.html
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иерусалим, мария захарова, россия, израиль, в мире
Иерусалим, Мария Захарова, Россия, Израиль, В мире
Россия обеспокоена нападением на православный храм в Иерусалиме, заявил МИД
В МИД надеются, что Израиль примет меры из-за нападения на православный храм в Иерусалиме
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости.
Москва рассчитывает, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных в нападении на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме, заявила официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии, опубликованном на сайте дипведомства, отмечается, что 19 марта во время утреннего богослужения иудейские радикалы совершили нападение на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме. Захарова отметила, что экстремисты пытались причинить физический вред духовенству, запугать прихожан и паломников.
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"Эта хулиганская выходка не может не вызывать глубокой обеспокоенности. Отмечаем тревожную тенденцию увеличения числа инцидентов антихристианской направленности в последнее время. При этом объектами атак становятся церкви и кладбища различных христианских конфессий, священнослужители, монашествующие и миряне. Убеждены, что таким преступным действиям нет и не может быть оправдания. Рассчитываем, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения таких инцидентов в будущем", - говорится в заявлении.
По ее словам, в складывающейся напряженной обстановке в зоне палестино-израильского противостояния на фоне приближающихся христианских, иудейских и мусульманских праздников ситуация вокруг Святых мест требует особого внимания.
"В этом контексте подчеркиваем необходимость проявления сдержанности, соблюдения исторически сложившегося статус-кво и уважительного отношения к представителям всех конфессий в Святой земле, а также решительного пресечения попыток разжигания межрелигиозной вражды", - добавила дипломат.
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