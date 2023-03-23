https://ria.ru/20230323/khram-1860215561.html

Россия обеспокоена нападением на православный храм в Иерусалиме, заявил МИД

Россия обеспокоена нападением на православный храм в Иерусалиме, заявил МИД - РИА Новости, 23.03.2023

Россия обеспокоена нападением на православный храм в Иерусалиме, заявил МИД

Москва рассчитывает, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных в нападении на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T21:17

2023-03-23T21:17

2023-03-23T21:17

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Москва рассчитывает, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных в нападении на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии, опубликованном на сайте дипведомства, отмечается, что 19 марта во время утреннего богослужения иудейские радикалы совершили нападение на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме. Захарова отметила, что экстремисты пытались причинить физический вред духовенству, запугать прихожан и паломников. "Эта хулиганская выходка не может не вызывать глубокой обеспокоенности. Отмечаем тревожную тенденцию увеличения числа инцидентов антихристианской направленности в последнее время. При этом объектами атак становятся церкви и кладбища различных христианских конфессий, священнослужители, монашествующие и миряне. Убеждены, что таким преступным действиям нет и не может быть оправдания. Рассчитываем, что израильские власти дадут однозначную оценку случившемуся и примут исчерпывающие меры для привлечения виновных к ответственности и предотвращения таких инцидентов в будущем", - говорится в заявлении. По ее словам, в складывающейся напряженной обстановке в зоне палестино-израильского противостояния на фоне приближающихся христианских, иудейских и мусульманских праздников ситуация вокруг Святых мест требует особого внимания. "В этом контексте подчеркиваем необходимость проявления сдержанности, соблюдения исторически сложившегося статус-кво и уважительного отношения к представителям всех конфессий в Святой земле, а также решительного пресечения попыток разжигания межрелигиозной вражды", - добавила дипломат.

https://ria.ru/20230228/rossiya-1854922502.html

https://ria.ru/20221029/khram-1827764725.html

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иерусалим, мария захарова, россия, израиль, в мире