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ВОЗ предупредила об "очень высоких" рисках распространения холеры в мире - РИА Новости, 23.03.2023
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00:50 23.03.2023 (обновлено: 08:37 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/kholera-1859922603.html
ВОЗ предупредила об "очень высоких" рисках распространения холеры в мире
ВОЗ предупредила об "очень высоких" рисках распространения холеры в мире - РИА Новости, 23.03.2023
ВОЗ предупредила об "очень высоких" рисках распространения холеры в мире
Риск распространения холеры на глобальном уровне очень высок из-за роста числа вспышек и расширения их географии, говорится в опубликованном докладе Всемирной... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T00:50
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ЖЕНЕВА, 23 мар — РИА Новости. Риск распространения холеры на глобальном уровне очень высок из-за роста числа вспышек и расширения их географии, говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).С момента публикации 11 февраля последних новостей о вспышке заболевания глобальная ситуация еще больше ухудшилась: четыре новые страны сообщили о вспышках. "В общей сложности в настоящее время о случаях сообщают 24 страны", — уточняется в докладе.Данные, опубликованные организацией, показывают, что подавляющее большинство стран, затронутых вспышками холеры, находятся в Африке и на Ближнем Востоке.Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ранее в интервью РИА Новости, что риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было. Она отметила, что на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.
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воз, африка, ближний восток, в мире
ВОЗ, Африка, Ближний Восток, В мире
ВОЗ предупредила об "очень высоких" рисках распространения холеры в мире

ВОЗ оценила риск холеры на глобальном уровне как очень высокий из-за роста числа вспышек

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 23 мар — РИА Новости. Риск распространения холеры на глобальном уровне очень высок из-за роста числа вспышек и расширения их географии, говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
«

"Исходя из текущей ситуации, включая растущее число вспышек и их географическое расширение, а также нехватку вакцин и других ресурсов, ВОЗ оценивает риск на глобальном уровне как очень высокий", — сказано в документе.

С момента публикации 11 февраля последних новостей о вспышке заболевания глобальная ситуация еще больше ухудшилась: четыре новые страны сообщили о вспышках. "В общей сложности в настоящее время о случаях сообщают 24 страны", — уточняется в докладе.
Данные, опубликованные организацией, показывают, что подавляющее большинство стран, затронутых вспышками холеры, находятся в Африке и на Ближнем Востоке.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила ранее в интервью РИА Новости, что риски распространения холеры в России есть, но они минимальны, в 2023 году случаев заболевания на территории страны выявлено не было.
Она отметила, что на сегодняшний день в России принимаются все необходимые меры по защите граждан от этого заболевания, в том числе созданы запасы отечественной вакцины, которая эффективно работает.
Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Роспотребнадзор заявил, что риск распространения холеры в России минимален
2 марта, 03:26
 
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