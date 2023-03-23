https://ria.ru/20230323/kherson-1860090503.html

Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области

Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области - РИА Новости, 23.03.2023

Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области

Владимир Зеленский заявил в четверг, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, обсудил ситуацию с обеспечением региона электроэнергией. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:05

2023-03-23T15:05

2023-03-23T15:05

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

владимир зеленский

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, обсудил ситуацию с обеспечением региона электроэнергией. "Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское... Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Пообщался с жителями об актуальных вопросах и потребностях", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В опубликованном видео сообщается, что в регионе около 50 разрушенных поселков, которые нуждаются в восстановлении. Зеленский пообещал местным жителям "все восстановить и отстроить". По его словам, в ходе поездки вместе с министром энергетики Германом Галущенко обсудил вопрос ремонта оборудования и возобновления электроснабжения в регионе. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860075696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, херсонская область , владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр