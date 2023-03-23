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Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kherson-1860090503.html
Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области
Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области - РИА Новости, 23.03.2023
Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области
Владимир Зеленский заявил в четверг, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, обсудил ситуацию с обеспечением региона электроэнергией. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:05
2023-03-23T15:05
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир зеленский
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, обсудил ситуацию с обеспечением региона электроэнергией. "Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское... Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Пообщался с жителями об актуальных вопросах и потребностях", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. В опубликованном видео сообщается, что в регионе около 50 разрушенных поселков, которые нуждаются в восстановлении. Зеленский пообещал местным жителям "все восстановить и отстроить". По его словам, в ходе поездки вместе с министром энергетики Германом Галущенко обсудил вопрос ремонта оборудования и возобновления электроснабжения в регионе. Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230323/zelenskiy-1860075696.html
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в мире, херсонская область , владимир зеленский, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Зеленский, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что посетил правобережье Херсонской области

Зеленский заявил, что посетил подконтрольную Киеву правобережную часть Херсонской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные в Херсоне
Украинские военные в Херсоне - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил в четверг, что посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области, обсудил ситуацию с обеспечением региона электроэнергией.
"Рабочая поездка в Херсонскую область. Село Посад-Покровское... Сейчас здесь идет восстановление электро- и водоснабжения, отстраивается медицинская амбулатория, люди возвращаются. Пообщался с жителями об актуальных вопросах и потребностях", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
В опубликованном видео сообщается, что в регионе около 50 разрушенных поселков, которые нуждаются в восстановлении. Зеленский пообещал местным жителям "все восстановить и отстроить". По его словам, в ходе поездки вместе с министром энергетики Германом Галущенко обсудил вопрос ремонта оборудования и возобновления электроснабжения в регионе.
Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, с ноября находится под контролем украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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