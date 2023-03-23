https://ria.ru/20230323/khatyn-1860218524.html

Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь

Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь - РИА Новости, 23.03.2023

Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь

Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах, заявил заместитель постпреда... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T21:49

2023-03-23T21:49

2023-03-23T21:49

в мире

хатынь

россия

германия

обсе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859287155_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_5fcc7451ec6ca0cf19cb1d44ce4eda49.jpg

ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев в связи с 80-летней годовщиной трагедии белорусской деревни Хатынь, сожженной гитлеровцами в 1943 году вместе с жителями. "Акцентируем: нет и не может быть никаких компромиссов в отношении реабилитации нацизма или поощрения неонацизма. Категорически недопустимо забывать, какую страшную цену заплатило человечество за избавление от "коричневой чумы", и кто внёс решающий вклад в свободу Европы и мира от гитлеризма. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах", - заявил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, заместитель постпреда России при организации. При этом он выразил сожаление, что ФРГ промолчала на тему годовщины трагедии. "Сожалеем, что не слышим сегодня по теме преступлений гитлеровцев и их приспешников в Хатыни голос представителя ФРГ. Казалось бы, германский народ не понаслышке испытал на себе ужасы нацизма, "коричневой чумы" ХХ века, стремившейся к мировой гегемонии. В рамках этих устремлений в соответствии с генеральным планом "Ост" осуществлялось варварское истребление мирных жителей во всех республиках СССР", - отметил Волгарев. Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html

https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html

хатынь

россия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, хатынь, россия, германия, обсе