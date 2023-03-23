Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь
Зампостпреда при ОБСЕ Волгарев о годовщине Хатыни: чудовищные уроки истории нужно помнить
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Мемориальный комплекс "Хатынь". Архивное фото
ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев в связи с 80-летней годовщиной трагедии белорусской деревни Хатынь, сожженной гитлеровцами в 1943 году вместе с жителями.
"Акцентируем: нет и не может быть никаких компромиссов в отношении реабилитации нацизма или поощрения неонацизма. Категорически недопустимо забывать, какую страшную цену заплатило человечество за избавление от "коричневой чумы", и кто внёс решающий вклад в свободу Европы и мира от гитлеризма. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах", - заявил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, заместитель постпреда России при организации.
При этом он выразил сожаление, что ФРГ промолчала на тему годовщины трагедии.
"Сожалеем, что не слышим сегодня по теме преступлений гитлеровцев и их приспешников в Хатыни голос представителя ФРГ. Казалось бы, германский народ не понаслышке испытал на себе ужасы нацизма, "коричневой чумы" ХХ века, стремившейся к мировой гегемонии. В рамках этих устремлений в соответствии с генеральным планом "Ост" осуществлялось варварское истребление мирных жителей во всех республиках СССР", - отметил Волгарев.
Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности".
В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.