Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:49 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/khatyn-1860218524.html
Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь
Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь - РИА Новости, 23.03.2023
Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь
Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах, заявил заместитель постпреда... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T21:49
2023-03-23T21:49
в мире
хатынь
россия
германия
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859287155_0:0:3284:1847_1920x0_80_0_0_5fcc7451ec6ca0cf19cb1d44ce4eda49.jpg
ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев в связи с 80-летней годовщиной трагедии белорусской деревни Хатынь, сожженной гитлеровцами в 1943 году вместе с жителями. "Акцентируем: нет и не может быть никаких компромиссов в отношении реабилитации нацизма или поощрения неонацизма. Категорически недопустимо забывать, какую страшную цену заплатило человечество за избавление от "коричневой чумы", и кто внёс решающий вклад в свободу Европы и мира от гитлеризма. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах", - заявил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, заместитель постпреда России при организации. При этом он выразил сожаление, что ФРГ промолчала на тему годовщины трагедии. "Сожалеем, что не слышим сегодня по теме преступлений гитлеровцев и их приспешников в Хатыни голос представителя ФРГ. Казалось бы, германский народ не понаслышке испытал на себе ужасы нацизма, "коричневой чумы" ХХ века, стремившейся к мировой гегемонии. В рамках этих устремлений в соответствии с генеральным планом "Ост" осуществлялось варварское истребление мирных жителей во всех республиках СССР", - отметил Волгарев. Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
https://ria.ru/20230322/khatyn-1859528715.html
https://ria.ru/20230322/katryuk-1859674936.html
хатынь
россия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859287155_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_382efedd702d8095899f786cd7a124f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хатынь, россия, германия, обсе
В мире, Хатынь, Россия, Германия, ОБСЕ
Зампостпреда России при ОБСЕ призвал не забывать сожженную Хатынь

Зампостпреда при ОБСЕ Волгарев о годовщине Хатыни: чудовищные уроки истории нужно помнить

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМемориальный комплекс "Хатынь"
Мемориальный комплекс Хатынь - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Мемориальный комплекс "Хатынь". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 23 мар - РИА Новости. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах, заявил заместитель постпреда России при ОБСЕ Александр Волгарев в связи с 80-летней годовщиной трагедии белорусской деревни Хатынь, сожженной гитлеровцами в 1943 году вместе с жителями.
"Акцентируем: нет и не может быть никаких компромиссов в отношении реабилитации нацизма или поощрения неонацизма. Категорически недопустимо забывать, какую страшную цену заплатило человечество за избавление от "коричневой чумы", и кто внёс решающий вклад в свободу Европы и мира от гитлеризма. Чудовищные уроки истории нужно помнить – в противном случае человечество рискует пережить их повторение в самых уродливых формах", - заявил, выступая на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, заместитель постпреда России при организации.
При этом он выразил сожаление, что ФРГ промолчала на тему годовщины трагедии.
"Сожалеем, что не слышим сегодня по теме преступлений гитлеровцев и их приспешников в Хатыни голос представителя ФРГ. Казалось бы, германский народ не понаслышке испытал на себе ужасы нацизма, "коричневой чумы" ХХ века, стремившейся к мировой гегемонии. В рамках этих устремлений в соответствии с генеральным планом "Ост" осуществлялось варварское истребление мирных жителей во всех республиках СССР", - отметил Волгарев.
Второй Белорусский фронт. Гитлеровские солдаты сдаются в плен - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
"Памятник человеческому зверству". Что на самом деле произошло в Хатыни
22 марта, 08:00
Жителей белорусского села Хатынь 80 лет назад гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали в большой колхозный сарай и сожгли заживо. В огне погибло 149 человек, в том числе 75 детей, свидетельствуют новые архивные документы, впервые обнародованные и предоставленные РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности".
В настоящее время на месте, где находилось село Хатынь, расположен мемориальный комплекс в память о сотнях уничтоженных в годы войны деревень и человеческих жертвах, понесенных белорусским народом в Великую Отечественную войну. В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. На момент возбуждения уголовного дела о геноциде, согласно официальной информации, во время немецко-фашистской оккупации полностью или частично было уничтожено 9200 белорусских сел и деревень. При этом вместе с людьми сгорели дотла и не были потом восстановлены 186 населенных пунктов.
Немецкие оккупанты оставляют сожженный белорусский город - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Одного из палачей Хатыни Катрюка даже подельники уличали в жестокости
22 марта, 09:06
 
В миреХатыньРоссияГерманияОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала