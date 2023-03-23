https://ria.ru/20230323/khakasiya-1859976784.html
В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова
В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова - РИА Новости, 23.03.2023
В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова
В правительстве Хакасии назвали очередными слухами появившуюся информацию о возможной отставке главы республики Валентина Коновалова. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:54
2023-03-23T10:54
2023-03-23T10:55
политика
красноярский край
валентин коновалов
александр усс
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 23 мар – РИА Новости. В правительстве Хакасии назвали очередными слухами появившуюся информацию о возможной отставке главы республики Валентина Коновалова. Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что мартовская ротация губернаторского корпуса может быть продолжена. Среди вероятных претендентов на отставку были названы губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Хакасии Валентин Коновалов. "Информация об отставке главы региона регулярно появляется в СМИ и анонимных телеграм-каналах на протяжении четырех с половиной лет, с момента его избрания. Подчеркнем, что источниками подобных сообщений всегда выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо", - заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии. Собеседник агентства отметил, что глава республики работает в обычном режиме, а регион при Коновалове преодолел финансово-экономический кризис, перешел к социально-экономическому развитию и по ряду показателей является лидером Сибирского федерального округа.
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854230686.html
https://ria.ru/20220907/khakasiya-1814998539.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, валентин коновалов, александр усс, республика хакасия
Политика, Красноярский край, Валентин Коновалов, Александр Усс, Республика Хакасия
В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова
В правительстве Хакасии назвали информацию об отставке Коновалова очередными слухами
КРАСНОЯРСК, 23 мар – РИА Новости. В правительстве Хакасии назвали очередными слухами появившуюся информацию о возможной отставке главы республики Валентина Коновалова.
Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что мартовская ротация губернаторского корпуса может быть продолжена. Среди вероятных претендентов на отставку были названы губернатор Красноярского края Александр Усс
и глава Хакасии Валентин Коновалов.
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"Информация об отставке главы региона регулярно появляется в СМИ и анонимных телеграм-каналах на протяжении четырех с половиной лет, с момента его избрания. Подчеркнем, что источниками подобных сообщений всегда выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо", - заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии.
Собеседник агентства отметил, что глава республики работает в обычном режиме, а регион при Коновалове преодолел финансово-экономический кризис, перешел к социально-экономическому развитию и по ряду показателей является лидером Сибирского федерального округа.
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