https://ria.ru/20230323/khakasiya-1859976784.html

В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова

В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова - РИА Новости, 23.03.2023

В правительстве Хакасии прокомментировали информацию об отставке Коновалова

В правительстве Хакасии назвали очередными слухами появившуюся информацию о возможной отставке главы республики Валентина Коновалова. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:54

2023-03-23T10:54

2023-03-23T10:55

политика

красноярский край

валентин коновалов

александр усс

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 23 мар – РИА Новости. В правительстве Хакасии назвали очередными слухами появившуюся информацию о возможной отставке главы республики Валентина Коновалова. Ранее в ряде СМИ появилась информация со ссылкой на источники, что мартовская ротация губернаторского корпуса может быть продолжена. Среди вероятных претендентов на отставку были названы губернатор Красноярского края Александр Усс и глава Хакасии Валентин Коновалов. "Информация об отставке главы региона регулярно появляется в СМИ и анонимных телеграм-каналах на протяжении четырех с половиной лет, с момента его избрания. Подчеркнем, что источниками подобных сообщений всегда выступают анонимы. Информацию от анонимных источников мы воспринимаем как слухи. А комментировать слухи об отставке высшего должностного лица региона для нас неприемлемо", - заявили РИА Новости в пресс-службе правительства Хакасии. Собеседник агентства отметил, что глава республики работает в обычном режиме, а регион при Коновалове преодолел финансово-экономический кризис, перешел к социально-экономическому развитию и по ряду показателей является лидером Сибирского федерального округа.

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854230686.html

https://ria.ru/20220907/khakasiya-1814998539.html

красноярский край

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, красноярский край, валентин коновалов, александр усс, республика хакасия