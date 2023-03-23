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В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/khakamada-1859971577.html
В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады
В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады - РИА Новости, 23.03.2023
В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады
Продажу билетов на мастер-класс Ирины Хакамады в "Сибэкспоцентре" Иркутска приостановили на сайте сервиса "Городские зрелищные кассы", за отмену приезда... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:32
2023-03-23T10:32
специальная военная операция на украине
общество
иркутск
иркутская область
ирина хакамада
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ИРКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Продажу билетов на мастер-класс Ирины Хакамады в "Сибэкспоцентре" Иркутска приостановили на сайте сервиса "Городские зрелищные кассы", за отмену приезда экс-политика в Приангарье выступили женщины, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Мастер-класс Хакамады анонсировался организаторами на 28 марта в иркутском "Сибэкспоцентре". В афише указывалось, что участники могут научиться управлять энергией своей жизни и узнают, где искать источники подзарядки и творческой энергии. После обращений женщин, чьи родственники участвуют в СВО, тренинг на данной площадке отменили. "Продажа приостановлена", - сообщается на сайте "Городских зрелищных касс". В марте в соцсетях появилась запись обращения к властям от лица жен, матерей и дочерей участников СВО, мобилизованных из Приангарья. На видео женщины призвали власти отменить мастер-класс экс-политика, так как Хакамада, по их мнению, в оскорбительной для участков СВО форме высказала свою негативную позицию относительно проведения специальной военной операции. Обращение поддержали ряд общественников. Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем телеграм-канале отметил, что возмущение людей справедливо и призвал арендодателей в Иркутске последовать примеру "Сибэкспоцентра", проявить гражданскую позицию "для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия". Подобная ситуация ранее возникала вокруг планировавшегося выступления Хакамады на деловой конференции во Владивостоке. Организаторы мероприятия предоставили комментарий пресс-секретаря Хакамады, согласно которому, вызвавший возмущение общественности "кусок" интервью экс-депутата ГД о мобилизованных был вырван из контекста. Имя экс-политика позже исчезло с афиши конференции, запланированной на конец марта.
https://ria.ru/20230320/kontsert-1859281600.html
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общество, иркутск, иркутская область, ирина хакамада
Специальная военная операция на Украине, Общество, Иркутск, Иркутская область, Ирина Хакамада
В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады

Общественницы добились остановки продажи билетов на мастер-класс Хакамады в Иркутске

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкИрина Хакамада
Ирина Хакамада - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Ирина Хакамада. Архивное фото
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ИРКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Продажу билетов на мастер-класс Ирины Хакамады в "Сибэкспоцентре" Иркутска приостановили на сайте сервиса "Городские зрелищные кассы", за отмену приезда экс-политика в Приангарье выступили женщины, чьи близкие участвуют в специальной военной операции.
Мастер-класс Хакамады анонсировался организаторами на 28 марта в иркутском "Сибэкспоцентре". В афише указывалось, что участники могут научиться управлять энергией своей жизни и узнают, где искать источники подзарядки и творческой энергии. После обращений женщин, чьи родственники участвуют в СВО, тренинг на данной площадке отменили. "Продажа приостановлена", - сообщается на сайте "Городских зрелищных касс".
Солист группы Мумий тролль Илья Лагутенко - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Концерты групп "Машина времени" и "Мумий Тролль" отменили в Ростове-на-Дону
20 марта, 19:19
В марте в соцсетях появилась запись обращения к властям от лица жен, матерей и дочерей участников СВО, мобилизованных из Приангарья. На видео женщины призвали власти отменить мастер-класс экс-политика, так как Хакамада, по их мнению, в оскорбительной для участков СВО форме высказала свою негативную позицию относительно проведения специальной военной операции. Обращение поддержали ряд общественников. Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем телеграм-канале отметил, что возмущение людей справедливо и призвал арендодателей в Иркутске последовать примеру "Сибэкспоцентра", проявить гражданскую позицию "для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия".
Подобная ситуация ранее возникала вокруг планировавшегося выступления Хакамады на деловой конференции во Владивостоке. Организаторы мероприятия предоставили комментарий пресс-секретаря Хакамады, согласно которому, вызвавший возмущение общественности "кусок" интервью экс-депутата ГД о мобилизованных был вырван из контекста. Имя экс-политика позже исчезло с афиши конференции, запланированной на конец марта.
Журналист Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Москве отменили творческий вечер Познера
11 марта, 22:08
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоИркутскИркутская областьИрина Хакамада
 
 
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