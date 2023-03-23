https://ria.ru/20230323/khakamada-1859971577.html

В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады

В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады - РИА Новости, 23.03.2023

В Иркутске остановили продажу билетов на мастер-класс Хакамады

Продажу билетов на мастер-класс Ирины Хакамады в "Сибэкспоцентре" Иркутска приостановили на сайте сервиса "Городские зрелищные кассы", за отмену приезда... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:32

2023-03-23T10:32

2023-03-23T10:32

специальная военная операция на украине

общество

иркутск

иркутская область

ирина хакамада

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ИРКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Продажу билетов на мастер-класс Ирины Хакамады в "Сибэкспоцентре" Иркутска приостановили на сайте сервиса "Городские зрелищные кассы", за отмену приезда экс-политика в Приангарье выступили женщины, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Мастер-класс Хакамады анонсировался организаторами на 28 марта в иркутском "Сибэкспоцентре". В афише указывалось, что участники могут научиться управлять энергией своей жизни и узнают, где искать источники подзарядки и творческой энергии. После обращений женщин, чьи родственники участвуют в СВО, тренинг на данной площадке отменили. "Продажа приостановлена", - сообщается на сайте "Городских зрелищных касс". В марте в соцсетях появилась запись обращения к властям от лица жен, матерей и дочерей участников СВО, мобилизованных из Приангарья. На видео женщины призвали власти отменить мастер-класс экс-политика, так как Хакамада, по их мнению, в оскорбительной для участков СВО форме высказала свою негативную позицию относительно проведения специальной военной операции. Обращение поддержали ряд общественников. Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем телеграм-канале отметил, что возмущение людей справедливо и призвал арендодателей в Иркутске последовать примеру "Сибэкспоцентра", проявить гражданскую позицию "для того, чтобы отказать организаторам этого мероприятия". Подобная ситуация ранее возникала вокруг планировавшегося выступления Хакамады на деловой конференции во Владивостоке. Организаторы мероприятия предоставили комментарий пресс-секретаря Хакамады, согласно которому, вызвавший возмущение общественности "кусок" интервью экс-депутата ГД о мобилизованных был вырван из контекста. Имя экс-политика позже исчезло с афиши конференции, запланированной на конец марта.

https://ria.ru/20230320/kontsert-1859281600.html

https://ria.ru/20230311/pozner-1857273982.html

иркутск

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, иркутск, иркутская область, ирина хакамада