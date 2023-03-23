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Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2023
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:01
2023-03-23T11:01
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов. "Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь. Как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, то теракты сойдут на нет", - заявил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". В Мелитополе Запорожской области утром в четверг на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Власти назвали произошедшее терактом.
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запорожская область
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов

Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов в Запорожской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОстов автомобиля, взорвавшегося во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области
Остов автомобиля, взорвавшегося во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости
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Остов автомобиля, взорвавшегося во дворе жилого дома в городе Энергодар Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов.
"Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь. Как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, то теракты сойдут на нет", - заявил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
В Мелитополе Запорожской области утром в четверг на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Власти назвали произошедшее терактом.
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
"Справедливая Россия" настаивает на введении смертной казни, заявил Миронов
20 марта, 07:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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