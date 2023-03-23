https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html

Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов

Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2023

Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:01

2023-03-23T11:01

2023-03-23T11:01

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

россия

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов. "Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь. Как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, то теракты сойдут на нет", - заявил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". В Мелитополе Запорожской области утром в четверг на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Власти назвали произошедшее терактом.

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Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, владимир рогов, россия, ситуация в днр и лнр