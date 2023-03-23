https://ria.ru/20230323/kazn-1859979945.html
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов - РИА Новости, 23.03.2023
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:01
2023-03-23T11:01
2023-03-23T11:01
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов. "Надо усиливать меры наказания… Пока у нас в Запорожской области переходный период, то можно снять мораторий на смертную казнь. Как только террористы будут понимать, что наказание неотвратимо, то теракты сойдут на нет", - заявил Рогов в эфире радиостанции "Комсомольская правда". В Мелитополе Запорожской области утром в четверг на одной из улиц сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва ранен полицейский, он госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Власти назвали произошедшее терактом.
https://ria.ru/20230320/kazn-1859022723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Запорожские власти предложили снять мораторий на казнь для террористов
Рогов предложил снять мораторий на смертную казнь для террористов в Запорожской области