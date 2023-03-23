https://ria.ru/20230323/kabmin-1859920407.html

Отчет Мишустина в Госдуме: экономика выстояла, но впереди новые угрозы

Отчет Мишустина в Госдуме: экономика выстояла, но впереди новые угрозы - РИА Новости, 23.03.2023

Отчет Мишустина в Госдуме: экономика выстояла, но впереди новые угрозы

Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг отчитается перед Госдумой о работе своей команды за 2022 год, и ему есть, что сказать: многие западные эксперты РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T00:05

2023-03-23T00:05

2023-03-23T00:18

россия

калининградская область

михаил мишустин

госдума рф

мвф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг отчитается перед Госдумой о работе своей команды за 2022 год, и ему есть, что сказать: многие западные эксперты и институты прогнозировали крах экономики и социальной сферы страны, но правительство смогло компенсировать внешние "шоки". Год назад эксперты прогнозировали, что ВВП России из-за введенных санкций сократится на 8,4-11,2%, однако эти ожидания не оправдались: снижение составило чуть больше 2%. При этом, по данным МВФ, Россия в 2022 году вернулась в десятку сильнейших экономик мира, поднявшись с 12 на 9 место в рейтинге стран по объему ВВП. Прогнозы международных экспертов по росту цен в России на 2022 год были на уровне 20–24% в связи с ожиданиями по обвалу курса рубля. Однако этого не произошло: фактическая инфляция оказалась вдвое ниже и продолжает снижаться. Власти РФ ожидают, что уже в ближайшие месяцы она замедлится до менее 4%. Уровень безработицы в стране в конце прошлого года обновил исторический минимум. Реальные доходы населения снизились на 1%, однако благодаря решениям в социальной сфере число россиян с доходами ниже границы бедности в начале текущего года оказалось на минимальном уровне с 90-х годов. Адаптироваться к беспрецедентному санкционному давлению экономике позволил комплекс принятых правительством мер. В частности, было выдано льготных кредитов предприятиям на 3,7 триллиона рублей, на 840 миллиардов рублей – предоставлено поручительств ВЭБ. Было распределено инфраструктурных бюджетных кредитов на 1 триллион рублей. А из средств ФНБ было фактически профинансировано проектов еще на 1,1 триллиона рублей. Компании получили отсрочку по уплате страховых взносов на 756 миллиардов рублей, был введен мораторий на проверки бизнеса. Кроме того, была расширена программа грантов на создание и развитие бизнеса. Активно шел процесс деофшоризации: 125 компаний переехали в специальные административные районы в Калининградской области и на острове Русский. Власти запустили параллельный импорт товаров – за прошлый год в рамках этой процедуры было ввезено товаров более чем на 20 миллиардов долларов. А на ряд необходимой продукции были обнулены импортные пошлины. Также были перезапущены механизмы поддержки инвестиций – соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), Фабрика проектного финансирования, ГЧП, промышленные кластеры. В правительстве признают, что ограничения против России в ближайшей перспективе будут ужесточаться. В этих условиях основными для властей являются задачи по развитию технологий и человеческого капитала. Кроме того, мир стоит на пороге нового финансового кризиса и глобальной рецессии. Для России это будет означать, в первую очередь, снижение внешнего спроса на ее экспорт и еще большее сокращение бизнес-контактов.

https://ria.ru/20230322/ekonomika-1859646448.html

https://ria.ru/20230307/ekonomika-1856380649.html

https://ria.ru/20230322/mishustin-1859705556.html

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россия, калининградская область, михаил мишустин, госдума рф, мвф