https://ria.ru/20230323/itog-1860226958.html

Депутат Госдумы назвал главный итог работы правительства в 2022 году

Депутат Госдумы назвал главный итог работы правительства в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023

Депутат Госдумы назвал главный итог работы правительства в 2022 году

Главный итог работы правительства - это создание такого механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:47

2023-03-23T22:47

2023-03-23T22:47

андрей макаров

госдума рф

михаил мишустин

россия

правительство рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Главный итог работы правительства - это создание такого механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. По словам парламентария, также существует механизм обратной связи, который позволяет в реальном времени решать, "что необходимо донастроить". Депутат не согласился с тезисом лидера фракции СРЗП Сергея Миронова о том, что правительство не предлагает стратегических разработок. "Отчет правительства в Государственной Думе всегда дает огромные возможности для новых, качественных решений… Главный результат состоит в том, что, несмотря на тот, действительно, удар, который нанесли по нашей стране… главное то, что мы смогли защитить людей от этого удара и продолжаем это делать. Мне кажется это и есть оценка той работы, которую правительство вело в прошлом году", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

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андрей макаров, госдума рф, михаил мишустин, россия, правительство рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году