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Депутат Госдумы назвал главный итог работы правительства в 2022 году
Депутат Госдумы назвал главный итог работы правительства в 2022 году - РИА Новости, 23.03.2023
Депутат Госдумы назвал главный итог работы правительства в 2022 году
Главный итог работы правительства - это создание такого механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы, сообщил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T22:47
2023-03-23T22:47
2023-03-23T22:47
андрей макаров
госдума рф
михаил мишустин
россия
правительство рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Главный итог работы правительства - это создание такого механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. По словам парламентария, также существует механизм обратной связи, который позволяет в реальном времени решать, "что необходимо донастроить". Депутат не согласился с тезисом лидера фракции СРЗП Сергея Миронова о том, что правительство не предлагает стратегических разработок. "Отчет правительства в Государственной Думе всегда дает огромные возможности для новых, качественных решений… Главный результат состоит в том, что, несмотря на тот, действительно, удар, который нанесли по нашей стране… главное то, что мы смогли защитить людей от этого удара и продолжаем это делать. Мне кажется это и есть оценка той работы, которую правительство вело в прошлом году", - добавил парламентарий.
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андрей макаров, госдума рф, михаил мишустин, россия, правительство рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Андрей Макаров, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Правительство РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Депутат Госдумы назвал главный итог работы правительства в 2022 году
Макаров назвал механизм реагирования на любые вызовы главным итогом работы правительства
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Главный итог работы правительства - это создание такого механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы, сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
в четверг выступил перед Госдумой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
«
"Главный итог работы правительства… это создание такого механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы. Главный итог – это то, что на те решения, на которые раньше уходили годы, сегодня от идеи до ее проработки и реализации в законе, реализации в жизни, проходят недели, а то и дни", - сказал он в ходе отчета правительства РФ в Госдуме.
По словам парламентария, также существует механизм обратной связи, который позволяет в реальном времени решать, "что необходимо донастроить".
Депутат не согласился с тезисом лидера фракции СРЗП Сергея Миронова
о том, что правительство не предлагает стратегических разработок.
"Отчет правительства в Государственной Думе всегда дает огромные возможности для новых, качественных решений… Главный результат состоит в том, что, несмотря на тот, действительно, удар, который нанесли по нашей стране… главное то, что мы смогли защитить людей от этого удара и продолжаем это делать. Мне кажется это и есть оценка той работы, которую правительство вело в прошлом году", - добавил парламентарий.
У правительства есть план победы России