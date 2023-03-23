https://ria.ru/20230323/istrebiteli-1860207852.html
В Финляндии не поддержали передачу Украине истребителей в 2025 году
В Финляндии не поддержали передачу Украине истребителей в 2025 году - РИА Новости, 23.03.2023
В Финляндии не поддержали передачу Украине истребителей в 2025 году
Министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подтвердил получение запроса от Украины на проведение трехсторонних переговоров по передаче истребителей Hornet,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T20:29
2023-03-23T20:29
2023-03-23T20:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подтвердил получение запроса от Украины на проведение трехсторонних переговоров по передаче истребителей Hornet, списываемых в 2025 году, при этом сам министр не поддержал украинскую идею. "Украина обратилась в министерство обороны и попросила обсудить финские F/A 18-Hornet, чтобы выяснить, могут ли они быть предоставлены Украине в какой-то момент в будущем. Мы ответим на этот запрос в надлежащее время", - сказал министр на брифинге, который транслировался финскими СМИ. Кайкконен отметил, что Украина хотела, чтобы США были вовлечены в эти переговоры. "Дата ответа пока не известна. В ближайшие недели мы ответим на этот запрос", - сказал он. При этом Кайкконен лично не видит острой темы для обсуждения. "В ближайшие годы эти Hornet понадобятся нам для собственных нужд. Забегая вперед, скажу, что когда мы получим парк F-35 в 2026 году, срок службы нынешних Hornet подойдет к концу", - сказал Кайкконен. В четверг стало известно, что после визита главы финского правительства Санны Марин 10 марта в Киев, где она заявила, что Финляндия могла бы обсудить поставку Украине списываемых в 2025 году истребителей Hornet, Украина направила Финляндии запрос на проведение трехсторонних переговоров (с США) по передаче истребителей Hornet. ВВС Финляндии в настоящее время насчитывает 62 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые, как ожидается, начиная с 2025 года, будут постепенно, в течение нескольких лет, выводиться из эксплуатации и заменяться на новые истребители Lockheed Martin F-35A Lightning II. Ранее предполагалось, что Hornet будут разобраны на запчасти.
https://ria.ru/20230323/istrebiteli-1860125893.html
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в мире, украина, финляндия, сша, санна марин, lockheed martin , f-35, f/a-18
В мире, Украина, Финляндия, США, Санна Марин, Lockheed Martin , F-35, F/A-18
В Финляндии не поддержали передачу Украине истребителей в 2025 году
Министр обороны Финляндии Кайкконен не поддержал передачу Украине истребителей в 2025 году
ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар — РИА Новости. Министр обороны Финляндии Анти Кайкконен подтвердил получение запроса от Украины на проведение трехсторонних переговоров по передаче истребителей Hornet, списываемых в 2025 году, при этом сам министр не поддержал украинскую идею.
"Украина обратилась в министерство обороны и попросила обсудить финские F/A 18-Hornet, чтобы выяснить, могут ли они быть предоставлены Украине в какой-то момент в будущем. Мы ответим на этот запрос в надлежащее время", - сказал министр на брифинге, который транслировался финскими СМИ.
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Кайкконен отметил, что Украина хотела, чтобы США
были вовлечены в эти переговоры.
"Дата ответа пока не известна. В ближайшие недели мы ответим на этот запрос", - сказал он.
При этом Кайкконен лично не видит острой темы для обсуждения. "В ближайшие годы эти Hornet понадобятся нам для собственных нужд. Забегая вперед, скажу, что когда мы получим парк F-35 в 2026 году, срок службы нынешних Hornet подойдет к концу", - сказал Кайкконен.
В четверг стало известно, что после визита главы финского правительства Санны Марин
10 марта в Киев
, где она заявила, что Финляндия могла бы обсудить поставку Украине списываемых в 2025 году истребителей Hornet, Украина направила Финляндии запрос на проведение трехсторонних переговоров (с США) по передаче истребителей Hornet.
ВВС Финляндии в настоящее время насчитывает 62 истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet, которые, как ожидается, начиная с 2025 года, будут постепенно, в течение нескольких лет, выводиться из эксплуатации и заменяться на новые истребители Lockheed Martin
F-35A Lightning II. Ранее предполагалось, что Hornet будут разобраны на запчасти.
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