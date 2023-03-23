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Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:27 23.03.2023 (обновлено: 18:59 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/istrebiteli-1860125893.html
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 23.03.2023
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:27
2023-03-23T18:59
специальная военная операция на украине
в мире
словакия
украина
миг-29
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БРАТИСЛАВА, 23 мар — РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*.Министр поблагодарил всех причастных к этому процессу и подтвердил, что остальные самолеты передадут Киеву в ближайшие недели.Правительство Словакии одобрило отправку истребителей МиГ-29 Украине на прошлой неделе. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщал, что постсоветская республика в ближайшие дни также получит от Варшавы первые четыре МиГ-29.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, словакия, украина, миг-29
Специальная военная операция на Украине, В мире, Словакия, Украина, МиГ-29
Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Министр обороны Надь: Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

© AP Photo / Petr David JosekИстребителя МиГ-29 ВВС Словакии
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 23 мар — РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*.
«

"Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооруженным силам Украины", — написал он.

Министр поблагодарил всех причастных к этому процессу и подтвердил, что остальные самолеты передадут Киеву в ближайшие недели.
Правительство Словакии одобрило отправку истребителей МиГ-29 Украине на прошлой неделе. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщал, что постсоветская республика в ближайшие дни также получит от Варшавы первые четыре МиГ-29.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСловакияУкраинаМиГ-29
 
 
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