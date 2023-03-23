https://ria.ru/20230323/istrebiteli-1860125893.html

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29 - РИА Новости, 23.03.2023

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:27

2023-03-23T16:27

2023-03-23T18:59

специальная военная операция на украине

в мире

словакия

украина

миг-29

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860183258_0:253:3072:1980_1920x0_80_0_0_56d9c50fe388f7270d9794352b1cc5bf.jpg

БРАТИСЛАВА, 23 мар — РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*.Министр поблагодарил всех причастных к этому процессу и подтвердил, что остальные самолеты передадут Киеву в ближайшие недели.Правительство Словакии одобрило отправку истребителей МиГ-29 Украине на прошлой неделе. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщал, что постсоветская республика в ближайшие дни также получит от Варшавы первые четыре МиГ-29.Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

словакия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, словакия, украина, миг-29