Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
Министр обороны Надь: Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29
© AP Photo / Petr David JosekИстребителя МиГ-29 ВВС Словакии
© AP Photo / Petr David Josek
Истребителя МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 23 мар — РИА Новости. Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*.
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"Первые четыре истребителя МиГ-29 уже покинули Словакию и благополучно переданы Вооруженным силам Украины", — написал он.
Министр поблагодарил всех причастных к этому процессу и подтвердил, что остальные самолеты передадут Киеву в ближайшие недели.
Правительство Словакии одобрило отправку истребителей МиГ-29 Украине на прошлой неделе. Кроме того, президент Польши Анджей Дуда сообщал, что постсоветская республика в ближайшие дни также получит от Варшавы первые четыре МиГ-29.
Москва еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
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