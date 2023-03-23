https://ria.ru/20230323/investory-1860044751.html

Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым

Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым

Число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось, объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:14

2023-03-23T13:14

2023-03-23T13:14

экономика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860015353_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_cfdc54c384514c14c3c1054d32843cdc.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось, объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер отметил, что в Крыму благодаря программе социально-экономического развития региона за 2022 год было отремонтировано порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще свыше 1,5 тысячи дополнительных мест."Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/regiony-1860042660.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф