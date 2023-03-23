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Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым - РИА Новости, 23.03.2023
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13:14 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/investory-1860044751.html
Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым
Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым
Число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось, объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:14
2023-03-23T13:14
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось, объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер отметил, что в Крыму благодаря программе социально-экономического развития региона за 2022 год было отремонтировано порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще свыше 1,5 тысячи дополнительных мест."Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", - сказал Мишустин.
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экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин заявил об увеличении числа инвесторов в Крым

Премьер Мишустин отметил увеличение числа инвесторов в Крым за 2022 год

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Число инвесторов в Крым за 2022 год увеличилось, объем инвестиций составил порядка 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства, премьер отметил, что в Крыму благодаря программе социально-экономического развития региона за 2022 год было отремонтировано порядка 300 километров дорог, в детских садах появились еще свыше 1,5 тысячи дополнительных мест.
"Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем – порядка 300 миллиардов", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин
Вчера, 13:12
 
ЭкономикаОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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