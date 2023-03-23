https://ria.ru/20230323/initsiativy-1859935540.html

Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием

Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием

Добрые инициативы в мире слышат только тогда, когда они подкреплены арсеналом вооружения, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:09

2023-03-23T07:09

2023-03-23T07:09

дмитрий медведев

россия

в мире

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Добрые инициативы в мире слышат только тогда, когда они подкреплены арсеналом вооружения, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Эти слова, по мнению Медведева, приписываются Аль-Капоне, "хотя никогда он этого не говорил"."Но даже если бы он это сказал, это, к сожалению, непреложный факт современной политической жизни. То, что добрые слова, наши добрые инициативы, пожелания слышат только тогда, когда это сопровождается наличием приличного арсенала вооружения", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

дмитрий медведев, россия, в мире