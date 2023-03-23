https://ria.ru/20230323/initsiativy-1859935540.html
Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием
Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием
Добрые инициативы в мире слышат только тогда, когда они подкреплены арсеналом вооружения, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:09
2023-03-23T07:09
2023-03-23T07:09
дмитрий медведев
россия
в мире
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Добрые инициативы в мире слышат только тогда, когда они подкреплены арсеналом вооружения, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Эти слова, по мнению Медведева, приписываются Аль-Капоне, "хотя никогда он этого не говорил"."Но даже если бы он это сказал, это, к сожалению, непреложный факт современной политической жизни. То, что добрые слова, наши добрые инициативы, пожелания слышат только тогда, когда это сопровождается наличием приличного арсенала вооружения", - добавил Медведев.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, россия, в мире
Дмитрий Медведев, Россия, В мире
Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием
Медведев: мир прислушивается к добрым инициативам, только когда они подкреплены оружием
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Добрые инициативы в мире слышат только тогда, когда они подкреплены арсеналом вооружения, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
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"Принято говорить: "Никогда не говори никогда". Наверное, это тоже правильные слова. Хотя мне сейчас больше нравятся другое. Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Эти слова, по мнению Медведева, приписываются Аль-Капоне, "хотя никогда он этого не говорил".
"Но даже если бы он это сказал, это, к сожалению, непреложный факт современной политической жизни. То, что добрые слова, наши добрые инициативы, пожелания слышат только тогда, когда это сопровождается наличием приличного арсенала вооружения", - добавил Медведев.
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