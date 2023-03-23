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Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане - РИА Новости, 23.03.2023
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09:53 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/indiya-1859959169.html
Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане
Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане - РИА Новости, 23.03.2023
Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане
Власти индийского штата Уттар-Прадеш аннулировали лицензию фармацевтической компании Marion Biotech, которая производила сироп от кашля, приведший к смерти 18... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:53
2023-03-23T09:53
в мире
узбекистан
уттар-прадеш
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар – РИА Новости. Власти индийского штата Уттар-Прадеш аннулировали лицензию фармацевтической компании Marion Biotech, которая производила сироп от кашля, приведший к смерти 18 детей в Узбекистане, сообщает Press Trust of India. "Действие лицензии фирмы было приостановлено с января, после чего было начато детальное расследование. Теперь лицензия фирмы была аннулирована управлением по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш. Фирма больше не может производить сироп (от кашля)", - сказал правительственный чиновник. По словам чиновника, 3 марта полиция штата арестовала трех сотрудников Marion Biotech, а двум директорам фирмы было выдано уведомление о подозрении после того, как против всех них было возбуждено уголовное дело. Иск был подан по статьям 274 Уголовного кодекса Индии (фальсификация лекарств), 275 (продажа фальсифицированных лекарств), 276 (продажа лекарств в качестве другого лекарства или медицинского препарата), а также по разделу 17 (лекарства с неправильной маркировкой) и связанным с этим нарушениям закона о лекарствах и косметике 1940 года. Ранее по итогам тестирования в государственной лаборатории следствие установило, что образцы препаратов Marion Biotech были "фальсифицированными" и не соответствовали стандартам качества. Министерство здравоохранения Узбекистана в декабре прошлого года подтвердило гибель 18 детей после приема сиропа против ОРВИ "Док-1 Макс" индийской Marion Biotech, материалы медицинской экспертизы переданы в правоохранительные органы. По информации ведомства, в ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество - этиленгликоль. Это второй подобный случай с индийскими лекарствами за последнее время. В октябре правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения.
https://ria.ru/20230124/siropy-1847044906.html
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в мире, узбекистан, уттар-прадеш, индия
В мире, Узбекистан, Уттар-Прадеш, Индия
Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане

В Индии аннулировали лицензию Marion Biotech, причастной к смерти детей в Узбекистане

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПроизводство лекарства
Производство лекарства - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар – РИА Новости. Власти индийского штата Уттар-Прадеш аннулировали лицензию фармацевтической компании Marion Biotech, которая производила сироп от кашля, приведший к смерти 18 детей в Узбекистане, сообщает Press Trust of India.
"Действие лицензии фирмы было приостановлено с января, после чего было начато детальное расследование. Теперь лицензия фирмы была аннулирована управлением по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш. Фирма больше не может производить сироп (от кашля)", - сказал правительственный чиновник.
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По словам чиновника, 3 марта полиция штата арестовала трех сотрудников Marion Biotech, а двум директорам фирмы было выдано уведомление о подозрении после того, как против всех них было возбуждено уголовное дело. Иск был подан по статьям 274 Уголовного кодекса Индии (фальсификация лекарств), 275 (продажа фальсифицированных лекарств), 276 (продажа лекарств в качестве другого лекарства или медицинского препарата), а также по разделу 17 (лекарства с неправильной маркировкой) и связанным с этим нарушениям закона о лекарствах и косметике 1940 года.
Ранее по итогам тестирования в государственной лаборатории следствие установило, что образцы препаратов Marion Biotech были "фальсифицированными" и не соответствовали стандартам качества.
Министерство здравоохранения Узбекистана в декабре прошлого года подтвердило гибель 18 детей после приема сиропа против ОРВИ "Док-1 Макс" индийской Marion Biotech, материалы медицинской экспертизы переданы в правоохранительные органы. По информации ведомства, в ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество - этиленгликоль.
Это второй подобный случай с индийскими лекарствами за последнее время. В октябре правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения.
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