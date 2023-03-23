https://ria.ru/20230323/indiya-1859959169.html

Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане

Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане - РИА Новости, 23.03.2023

Аннулирована лицензия фармкомпании, причастной к смерти детей в Узбекистане

Власти индийского штата Уттар-Прадеш аннулировали лицензию фармацевтической компании Marion Biotech, которая производила сироп от кашля, приведший к смерти 18... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:53

2023-03-23T09:53

2023-03-23T09:53

в мире

узбекистан

уттар-прадеш

индия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577597859_0:212:3029:1916_1920x0_80_0_0_4b2a56ce11b755661bb244da32682ca8.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мар – РИА Новости. Власти индийского штата Уттар-Прадеш аннулировали лицензию фармацевтической компании Marion Biotech, которая производила сироп от кашля, приведший к смерти 18 детей в Узбекистане, сообщает Press Trust of India. "Действие лицензии фирмы было приостановлено с января, после чего было начато детальное расследование. Теперь лицензия фирмы была аннулирована управлением по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш. Фирма больше не может производить сироп (от кашля)", - сказал правительственный чиновник. По словам чиновника, 3 марта полиция штата арестовала трех сотрудников Marion Biotech, а двум директорам фирмы было выдано уведомление о подозрении после того, как против всех них было возбуждено уголовное дело. Иск был подан по статьям 274 Уголовного кодекса Индии (фальсификация лекарств), 275 (продажа фальсифицированных лекарств), 276 (продажа лекарств в качестве другого лекарства или медицинского препарата), а также по разделу 17 (лекарства с неправильной маркировкой) и связанным с этим нарушениям закона о лекарствах и косметике 1940 года. Ранее по итогам тестирования в государственной лаборатории следствие установило, что образцы препаратов Marion Biotech были "фальсифицированными" и не соответствовали стандартам качества. Министерство здравоохранения Узбекистана в декабре прошлого года подтвердило гибель 18 детей после приема сиропа против ОРВИ "Док-1 Макс" индийской Marion Biotech, материалы медицинской экспертизы переданы в правоохранительные органы. По информации ведомства, в ходе лабораторных исследований в составе препарата был обнаружено токсичное вещество - этиленгликоль. Это второй подобный случай с индийскими лекарствами за последнее время. В октябре правительство Гамбии объявило о смерти 70 детей от острой почечной недостаточности. Власти страны связали эти смерти с приемом детьми индийских сиропов от кашля, содержащих токсичные соединения.

https://ria.ru/20230124/siropy-1847044906.html

https://ria.ru/20221227/sirop-1841781181.html

узбекистан

уттар-прадеш

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, узбекистан, уттар-прадеш, индия