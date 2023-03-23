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Зеленый коридор для импорта помог не допустить дефицита, заявил Мишустин

Зеленый коридор для импорта помог не допустить дефицита, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Зеленый коридор для импорта помог не допустить дефицита, заявил Мишустин

"Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:39

2023-03-23T12:39

2023-03-23T12:41

экономика

россия

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

госдума рф

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

максим решетников

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Весной прошлого года в рамках Евразийской экономической комиссии было принято временное решение об обнулении импортных пошлин на 1,3 тысячи видов товаров, до 30 сентября 2022 года. В сентябре министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия будет выходить с предложением продлить нулевые импортные пошлины в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на ряд компонентов, полуфабрикатов и сырья, примерно на 200 позиций.

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экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, госдума рф, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, максим решетников