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Зеленый коридор для импорта помог не допустить дефицита, заявил Мишустин
Зеленый коридор для импорта помог не допустить дефицита, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Зеленый коридор для импорта помог не допустить дефицита, заявил Мишустин
"Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:39
2023-03-23T12:39
2023-03-23T12:41
экономика
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
госдума рф
евразийская экономическая комиссия
евразийский экономический союз
максим решетников
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Зеленый коридор" для импорта помог не допустить товарного дефицита в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Весной прошлого года в рамках Евразийской экономической комиссии было принято временное решение об обнулении импортных пошлин на 1,3 тысячи видов товаров, до 30 сентября 2022 года. В сентябре министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия будет выходить с предложением продлить нулевые импортные пошлины в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на ряд компонентов, полуфабрикатов и сырья, примерно на 200 позиций.
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экономика, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, госдума рф, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, максим решетников
Экономика, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский экономический союз, Максим Решетников
Зеленый коридор для импорта помог не допустить дефицита, заявил Мишустин
Мишустин: зеленый коридор для импорта помог не допустить в России товарного дефицита