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Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS - РИА Новости, 23.03.2023
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10:16 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/himars-1859966912.html
Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS
Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS
РСЗО HIMARS вполне достойное оружие, но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения, заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:16
2023-03-23T10:16
безопасность
дмитрий медведев
россия
технологии
рсзо himars
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РСЗО HIMARS вполне достойное оружие, но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20230313/donetsk-1857436538.html
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безопасность, дмитрий медведев, россия, технологии, рсзо himars
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Технологии, РСЗО HIMARS
Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS

Медведев: у России есть оружие такого же уровня, как HIMARS, и более точное и дальнобойное

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РСЗО HIMARS вполне достойное оружие, но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
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БезопасностьДмитрий МедведевРоссияТехнологииРСЗО HIMARS
 
 
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