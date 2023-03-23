https://ria.ru/20230323/himars-1859966912.html

Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS

Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS

РСЗО HIMARS вполне достойное оружие, но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения, заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:16

2023-03-23T10:16

2023-03-23T10:16

безопасность

дмитрий медведев

россия

технологии

рсзо himars

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РСЗО HIMARS вполне достойное оружие, но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20230313/donetsk-1857436538.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, дмитрий медведев, россия, технологии, рсзо himars