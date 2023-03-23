Медведев заявил, что у России есть оружие не хуже HIMARS
Медведев: у России есть оружие такого же уровня, как HIMARS, и более точное и дальнобойное
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. РСЗО HIMARS вполне достойное оружие, но Россия обладает не худшим видом оружия, которое имеет такую же и лучше точность и глубину поражения, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Все время вспоминают этот самый HIMARS – это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.