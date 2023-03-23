https://ria.ru/20230323/granaty-1859931928.html
На позициях ВСУ под Авдеевкой нашли гранаты иностранного производства
На позициях ВСУ под Авдеевкой нашли гранаты иностранного производства - РИА Новости, 23.03.2023
На позициях ВСУ под Авдеевкой нашли гранаты иностранного производства
Ручные гранаты американского, немецкого и болгарского производства найдены на вражеских позициях на авдеевском направлении, рассказал РИА Новости офицер... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T06:06
2023-03-23T06:06
2023-03-23T09:37
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Ручные гранаты американского, немецкого и болгарского производства найдены на вражеских позициях на авдеевском направлении, рассказал РИА Новости офицер российской армии с позывным "Белый". "При взятии вражеских позиций под Авдеевкой были найдены натовские гранаты производства Америки, Болгарии и ФРГ. Это вооружение используется в основном у наемников. Три дня назад (на украинских позициях - ред.) были взяты два человека в плен, и при них обнаружены эти осколочные гранаты. Все НАТО работает против России. Факт налицо", - подчеркнул военный. Граната GHO-1 разработана болгарской фирмой "Арсенал". Граната M67 разрабатывалась в 1960 годах в интересах Пентагона. В 1971 была принята на вооружение американской армии. Сейчас стоит на вооружении армии США, Канады, Аргентины и Турции. Применялась во время войны во Вьетнаме, в Афганистане и в Ираке. Ручная осколочная граната DM 51 была разработана в Германии и принята на вооружение Бундесвера в 1978 году.
https://ria.ru/20230322/ssha-1859685345.html
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"Обычно используется у наемников": гранаты производства США, Болгарии и Германии обнаружены на вражеских позициях
Ручные гранаты американского, немецкого и болгарского производства найдены на вражеских позициях на авдеевском направлении, рассказал РИА Новости офицер российской армии с позывным "Белый".
На видео - найденные у пленных гранаты GHO-1, M67 и DM 51.
2023-03-23T06:06
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германия, авдеевка, америка, нато, министерство обороны сша, бундесвер германии, в мире
Германия, Авдеевка, Америка, НАТО, Министерство обороны США, Бундесвер Германии, В мире
На позициях ВСУ под Авдеевкой нашли гранаты иностранного производства
На позициях ВСУ под Авдеевкой нашли гранаты, произведенные в США, Германии и Болгарии