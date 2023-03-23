https://ria.ru/20230323/gosdolg-1860069009.html

Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП

Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП

Госдолг в России составляет 15% ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%, в этом плане РФ чувствует себя уверенно, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:03

2023-03-23T14:03

2023-03-23T14:54

россия

экономика

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860056687_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_59fb89418bcc18b07b0687b5b3e17717.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдолг в России составляет 15% ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%, в этом плане РФ чувствует себя уверенно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Мы также достаточно находимся в комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо, да, приводить цифры, какой госдолг у недружественных государств? Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%", - сказал Мишустин.Он уточнил, что в этом плане Россия себя "чувствует уверенно". "Здесь краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не предоставляют нам угроз", - добавил премьер.

https://ria.ru/20230321/gosdolg-1859336777.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, госдума рф