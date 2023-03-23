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Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП - РИА Новости, 23.03.2023
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14:03 23.03.2023 (обновлено: 14:54 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/gosdolg-1860069009.html
Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП
Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП
Госдолг в России составляет 15% ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%, в этом плане РФ чувствует себя уверенно, заявил премьер-министр... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:03
2023-03-23T14:54
россия
экономика
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдолг в России составляет 15% ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%, в этом плане РФ чувствует себя уверенно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Мы также достаточно находимся в комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо, да, приводить цифры, какой госдолг у недружественных государств? Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%", - сказал Мишустин.Он уточнил, что в этом плане Россия себя "чувствует уверенно". "Здесь краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не предоставляют нам угроз", - добавил премьер.
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россия, экономика, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, госдума рф
Россия, Экономика, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Госдума РФ
Мишустин оценил уровень госдолга в 15 процентов от ВВП

Мишустин заявил, что уровень госдолга составляет 15 процентов от ВВП

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Госдолг в России составляет 15% ВВП, при этом у большинства развивающихся стран он выше 60%, в этом плане РФ чувствует себя уверенно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Мы также достаточно находимся в комфортном диапазоне нашего долга. У нас примерно госдолг на уровне 15% ВВП. Не надо, да, приводить цифры, какой госдолг у недружественных государств? Даже у большинства развивающихся стран он чуть выше 60%", - сказал Мишустин.
Он уточнил, что в этом плане Россия себя "чувствует уверенно". "Здесь краткосрочный дефицит бюджета и небольшой рост госдолга не предоставляют нам угроз", - добавил премьер.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
Счетная палата назвала размер госдолга субъектов России на начало 2022 года
21 марта, 02:53
 
РоссияЭкономикаМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуГосдума РФ
 
 
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