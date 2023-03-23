https://ria.ru/20230323/goneniya-1860043209.html

Тема гонений на верующих на Украине замалчивается на Западе, заявил МИД

Тема гонений на верующих на Украине замалчивается на Западе, заявил МИД - РИА Новости, 23.03.2023

Тема гонений на верующих на Украине замалчивается на Западе, заявил МИД

Западные элиты на словах выступают за защиту прав верующих, но при этом тема гонений на верующих на Украине там находится в "информационной блокаде", заявила... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:13

2023-03-23T13:13

2023-03-23T13:13

религия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Западные элиты на словах выступают за защиту прав верующих, но при этом тема гонений на верующих на Украине там находится в "информационной блокаде", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Западный политический истеблишмент на словах выступает за защиту прав верующих, приравнивает это с основополагающими гражданскими правами и свободами, а на самом деле вокруг этой темы установлен своего рода информационный буфер, буферная зона, а сама тема (гонений на УПЦ на Украине - ред.) находится в информационной блокаде", - сказала Захарова на брифинге в четверг. Она добавила, что Россия уже давно говорит с трибун всех международных организаций о нарушениях прав верующих на Украине. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Украинская межведомственная рабочая группа по подготовке предложений и рекомендаций по организации выполнения отдельных задач, связанных с деятельностью религиозных организаций, установила нарушение монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали нарушений комиссия не привела, министерство культуры их так и не опубликовало. На фоне этого в понедельник митрополит Винницкой епархии канонической УПЦ Варсонофий сообщил, что на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения и документов прибыла комиссия с проверкой. Ранее в Кремле заявляли, что незаконные действия киевского режима, посягающего на церковь, лишний раз демонстрируют то, с чем Россия борется и что должна пресечь. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному Комиссару ООН по правам человека с просьбой содействовать предотвращению беззакония украинской власти в Киево-Печерской лавре. Зампостпреда России при ОБСЕ Максим Буякевич назвал возмутительным отсутствие реакции со стороны ОБСЕ на нарушение прав и дискриминацию православных христиан на Украине. А на сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом не выселять из Киево-Печерской лавры монахов канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) – крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, – началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. В 2022 году украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230322/kuznets-1859811694.html

https://ria.ru/20230321/badmaev-1859562168.html

https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html

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