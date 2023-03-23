https://ria.ru/20230323/god_pedagoga-1860079008.html

"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках

"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках - РИА Новости, 23.03.2023

"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках

Презентация документального фильма "Не пересечь черту" о жизненных историях девиантных подростков и о педагогах, которые помогли им измениться, состоялась в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:24

2023-03-23T14:24

2023-03-23T14:24

год педагога и наставника

социальный навигатор

детские вопросы

сн_образование

общество

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

россия

хабаровский край

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Презентация документального фильма "Не пересечь черту" о жизненных историях девиантных подростков и о педагогах, которые помогли им измениться, состоялась в четверг в МИА "Россия сегодня".Фильм, созданный в рамках Года педагога и наставника Фондом защиты детей при поддержке Министерства просвещения РФ, рассказывает о практической части системы российского образования, об организациях, о людях, которые приходят на помощь, когда уже трудно поверить, что можно остановиться и все поменять. География фильма – от Хабаровского края до Республики Адыгея.Как отметила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская, перед департаментом стоят особые задачи, связанные с защитой ребят, попавших в беду. "Сюда относятся не только дети-сироты, но и ребята, которые в силу разных жизненных обстоятельств нарушили закон", – отметила она, добавив, что внимание к таким детям со стороны родных и близких было утрачено.По ее словам, в России продолжает развиваться система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "Начало системы было заложено еще в 1918 году, когда в стране был миллион беспризорников. Сейчас у нас практически не осталось беспризорных детей", –подчеркнула директор департамента. Вместе с тем, по ее словам, возникают такие ситуации, когда ребенку крайне важно подставить плечо неравнодушного взрослого – наставника.В России насчитывается 53 спецучреждений закрытого типа, 16 из которых подведомственны министерству просвещения. "Это как раз те учреждения, которые дают возможность без маргинализации и дискриминации построить работу так, что на выходе ребята становятся опорой государства, получают профессии, социализируются", – отметила она.По ее словам, количество подростковых правонарушений в стране снижается, и почти 80% подростков после выпуска из спецучреждений не совершают повторных правонарушений.Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" Галина Смирнова подчеркнула особую роль наставников, которые помогают сложным детям, попавшим в беду, найти себя и встать на ноги.По словам оператора-постановщика фильма, сотрудника фонда Ивана Лиханова, "этот фильм про специфических ребят, но этот фильм для всех родителей". Как заметил один из героев фильма, старший воспитатель Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа Арсен Шеожев, "детям просто нужны рядом взрослые, которые в них верят".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

https://sn.ria.ru/20230323/deti-1860003819.html

россия

хабаровский край

республика адыгея

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Презентация документального фильма "Не пересечь черту" Презентация документального фильма "Не пересечь черту" 2023-03-23T14:24 true PT51M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, хабаровский край, республика адыгея