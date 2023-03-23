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"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках - РИА Новости, 23.03.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
14:24 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/god_pedagoga-1860079008.html
"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках
"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках - РИА Новости, 23.03.2023
"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках
Презентация документального фильма "Не пересечь черту" о жизненных историях девиантных подростков и о педагогах, которые помогли им измениться, состоялась в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:24
2023-03-23T14:24
год педагога и наставника
социальный навигатор
детские вопросы
сн_образование
общество
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
россия
хабаровский край
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Презентация документального фильма "Не пересечь черту" о жизненных историях девиантных подростков и о педагогах, которые помогли им измениться, состоялась в четверг в МИА "Россия сегодня".Фильм, созданный в рамках Года педагога и наставника Фондом защиты детей при поддержке Министерства просвещения РФ, рассказывает о практической части системы российского образования, об организациях, о людях, которые приходят на помощь, когда уже трудно поверить, что можно остановиться и все поменять. География фильма – от Хабаровского края до Республики Адыгея.Как отметила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская, перед департаментом стоят особые задачи, связанные с защитой ребят, попавших в беду. "Сюда относятся не только дети-сироты, но и ребята, которые в силу разных жизненных обстоятельств нарушили закон", – отметила она, добавив, что внимание к таким детям со стороны родных и близких было утрачено.По ее словам, в России продолжает развиваться система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "Начало системы было заложено еще в 1918 году, когда в стране был миллион беспризорников. Сейчас у нас практически не осталось беспризорных детей", –подчеркнула директор департамента. Вместе с тем, по ее словам, возникают такие ситуации, когда ребенку крайне важно подставить плечо неравнодушного взрослого – наставника.В России насчитывается 53 спецучреждений закрытого типа, 16 из которых подведомственны министерству просвещения. "Это как раз те учреждения, которые дают возможность без маргинализации и дискриминации построить работу так, что на выходе ребята становятся опорой государства, получают профессии, социализируются", – отметила она.По ее словам, количество подростковых правонарушений в стране снижается, и почти 80% подростков после выпуска из спецучреждений не совершают повторных правонарушений.Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" Галина Смирнова подчеркнула особую роль наставников, которые помогают сложным детям, попавшим в беду, найти себя и встать на ноги.По словам оператора-постановщика фильма, сотрудника фонда Ивана Лиханова, "этот фильм про специфических ребят, но этот фильм для всех родителей". Как заметил один из героев фильма, старший воспитатель Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа Арсен Шеожев, "детям просто нужны рядом взрослые, которые в них верят".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
https://sn.ria.ru/20230323/deti-1860003819.html
россия
хабаровский край
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Презентация документального фильма "Не пересечь черту"
Презентация документального фильма "Не пересечь черту"
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социальный навигатор, детские вопросы, сн_образование, общество, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), россия, хабаровский край, республика адыгея
Год педагога и наставника, Социальный навигатор, Детские вопросы, СН_Образование, Общество, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Россия, Хабаровский край, Республика Адыгея

"Не пересечь черту": фильм о трудных подростках и их наставниках

© РИА Новости / Нина ЗотинаПрезентация документального фильма "Не пересечь черту" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
Презентация документального фильма Не пересечь черту в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Презентация документального фильма "Не пересечь черту" о жизненных историях девиантных подростков и о педагогах, которые помогли им измениться, состоялась в четверг в МИА "Россия сегодня".
Фильм, созданный в рамках Года педагога и наставника Фондом защиты детей при поддержке Министерства просвещения РФ, рассказывает о практической части системы российского образования, об организациях, о людях, которые приходят на помощь, когда уже трудно поверить, что можно остановиться и все поменять. География фильма – от Хабаровского края до Республики Адыгея.
Как отметила директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская, перед департаментом стоят особые задачи, связанные с защитой ребят, попавших в беду. "Сюда относятся не только дети-сироты, но и ребята, которые в силу разных жизненных обстоятельств нарушили закон", – отметила она, добавив, что внимание к таким детям со стороны родных и близких было утрачено.
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Минпросвещения: в России практически не осталось беспризорных детей
Вчера, 12:07
По ее словам, в России продолжает развиваться система профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "Начало системы было заложено еще в 1918 году, когда в стране был миллион беспризорников. Сейчас у нас практически не осталось беспризорных детей", –подчеркнула директор департамента. Вместе с тем, по ее словам, возникают такие ситуации, когда ребенку крайне важно подставить плечо неравнодушного взрослого – наставника.
В России насчитывается 53 спецучреждений закрытого типа, 16 из которых подведомственны министерству просвещения. "Это как раз те учреждения, которые дают возможность без маргинализации и дискриминации построить работу так, что на выходе ребята становятся опорой государства, получают профессии, социализируются", – отметила она.
По ее словам, количество подростковых правонарушений в стране снижается, и почти 80% подростков после выпуска из спецучреждений не совершают повторных правонарушений.
Исполнительный директор Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей" Галина Смирнова подчеркнула особую роль наставников, которые помогают сложным детям, попавшим в беду, найти себя и встать на ноги.
По словам оператора-постановщика фильма, сотрудника фонда Ивана Лиханова, "этот фильм про специфических ребят, но этот фильм для всех родителей". Как заметил один из героев фильма, старший воспитатель Майкопского специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа Арсен Шеожев, "детям просто нужны рядом взрослые, которые в них верят".
Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.
 
Год педагога и наставникаСоциальный навигаторДетские вопросыСН_ОбразованиеОбществоМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)РоссияХабаровский крайРеспублика Адыгея
 
 
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