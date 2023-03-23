https://ria.ru/20230323/gaz-1860157007.html

В Париже применили слезоточивый газ для разгона протестующих

В Париже применили слезоточивый газ для разгона протестующих - РИА Новости, 23.03.2023

В Париже применили слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против реформы пенсий, колонна которых дошла до площади Республики в Париже, стражи порядка с... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T17:50

2023-03-23T17:50

2023-03-23T19:17

в мире

франция

париж

эммануэль макрон

ален жюппе

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 23 мар - РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих против реформы пенсий, колонна которых дошла до площади Республики в Париже, стражи порядка с помощью громкоговорителей потребовали очистить площадь, передает корреспондент РИА Новости. Вскоре после начала манифестациии против пенсионной реформы в столице Франции, когда колонна дошла до площади Республики, радикалы, использующие тактику "черный блок" (black bloc), начали кидать в полицию, охраняющую соседние улицы, петарды и стеклянные бутылки. Полиция в ответ начала бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом. По громкоговорителю полицейские потребовали от людей расходиться и очистить площадь. В Париже, как и во многих других французских городах, в четверг проходит первая с момента принятия пенсионной реформы манифестация, в ней принимают участие несколько десятков тысяч человек. Это уже девятый день с середины января, который ведущие профсоюзы Франции объявили днем общенациональных выступлений против повышения пенсионного возраста в стране. Однако впервые люди вышли на улицы, зная, что власти Франции провели реформу силой, несмотря на протесты профсоюзов, неодобрение населения и отсутствие поддержки депутатов. Французы не намерены сдаваться. Они хотят повторения событий 1995 года, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе. "Мы не сдадимся, это только начало. Сегодня пришло гораздо больше людей и гораздо больше молодежи. Эта реформа несправедлива, а вчерашнее интервью Макрона показало, что он полностью оторван от реальности, он не может принимать реформу, против которой выступают две трети населения", - рассказал РИА Новости один из участников акции. Муниципальный депутат от партии социалистов Франции, пожелавший остаться неназванным, сообщил, что партия инициирует проведение общественных консультаций и референдума по реформе, даже если она будет одобрена Конституционным советом. Колонна демонстрантов стартовала от площади Бастилии, а завершиться шествие должно на площади Оперы. Демонстранты скандируют лозунги "Мы будем бороться за наши пенсии!", "Макрон, уходи!". На плакатах участников шествия можно прочитать "Мы больше не демократия", "Вчера Макрон объявил нам войну". В колонне также присутствуют около сотни радикалов black bloc. Колонну манифестантов сопровождает полиция. Манифестация проходит на фоне забастовки сотрудников общественного транспорта, все, кроме двух веток парижского метро в дневные часы не работают. Как сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен, более 5 тысяч полицейских мобилизовано в Париже для обеспечения порядка на акции. С четверга в столице не прекращаются манифестации, которые переходят в ожесточенные стычки протестующих с полицией. На прошлой неделе премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Этот шаг вызвал волну негодования среди депутатов, заявивших о "пощечине демократии". Недовольство населения также усугубилось после обнародованного в среду интервью президента Франции Эммануэля Макрона, в котором он выступил в защиту нового закона и выразил сожаление по поводу того, что власти не смогли лучше объяснить французам его необходимость. Ранее Макрон поддержал использование статьи 49.3 для проведения законопроекта о повышении пенсионного возраста и заявил, что "толпа" не имеет легитимности в отличие от граждан, выражающих свою позицию через выбранных ими депутатов. Во Франции прошли уже восемь общенациональных манифестаций против законопроекта. Большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране.

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https://ria.ru/20230322/frantsiya-1859833879.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже Погромы и беспорядки во время протеста против пенсионной реформы в Париже 2023-03-23T17:50 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж, эммануэль макрон, ален жюппе, жеральд дарманен