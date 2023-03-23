https://ria.ru/20230323/gaz-1859966001.html
Медведев прокомментировал цены на газ в Европе
Медведев прокомментировал цены на газ в Европе - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев прокомментировал цены на газ в Европе
Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:12
2023-03-23T10:12
2023-03-23T10:12
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Она колеблется, конечно, я периодически всех пугаю какими-то цифрами, она доползала там до 3 тысяч, сейчас упала вниз. Но надо понимать, что даже самая нижняя цена существенно выше, чем та цена, по которой мы когда-то поставляли газ", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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экономика, европа, дмитрий медведев, природный газ, евросоюз, россия
Экономика, Европа, Дмитрий Медведев, Природный газ, Евросоюз, Россия
Медведев прокомментировал цены на газ в Европе
Медведев: минимальная цена на газ в Европе выше той, по которой мы его когда-то поставляли
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Она колеблется, конечно, я периодически всех пугаю какими-то цифрами, она доползала там до 3 тысяч, сейчас упала вниз. Но надо понимать, что даже самая нижняя цена существенно выше, чем та цена, по которой мы когда-то поставляли газ", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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