https://ria.ru/20230323/gaz-1859966001.html

Медведев прокомментировал цены на газ в Европе

Медведев прокомментировал цены на газ в Европе - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев прокомментировал цены на газ в Европе

Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:12

2023-03-23T10:12

2023-03-23T10:12

экономика

европа

дмитрий медведев

природный газ

евросоюз

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Цены на газ в Европе упали, но даже самая нижняя планка существенно выше, чем та, по которой когда-то его поставляла Россия, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Она колеблется, конечно, я периодически всех пугаю какими-то цифрами, она доползала там до 3 тысяч, сейчас упала вниз. Но надо понимать, что даже самая нижняя цена существенно выше, чем та цена, по которой мы когда-то поставляли газ", - сказал он в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230321/gazprom-1859335887.html

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экономика, европа, дмитрий медведев, природный газ, евросоюз, россия