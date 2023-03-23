https://ria.ru/20230323/fnb-1860083699.html

Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин

Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин

Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:37

2023-03-23T14:37

2023-03-23T14:37

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

михаил мишустин

россия

госдума рф

фонд национального благосостояния россии

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета", - сказал Мишустин. Он добавил, что Россия также находится в "комфортном диапазоне" госдолга.

https://ria.ru/20230306/fnb-1856222217.html

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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, фонд национального благосостояния россии