https://ria.ru/20230323/fnb-1860083699.html
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин
Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:37
2023-03-23T14:37
2023-03-23T14:37
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
михаил мишустин
россия
госдума рф
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета", - сказал Мишустин. Он добавил, что Россия также находится в "комфортном диапазоне" госдолга.
https://ria.ru/20230306/fnb-1856222217.html
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, фонд национального благосостояния россии
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Фонд национального благосостояния России
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин
Мишустин: власти тратят средства ФНБ на технологические проекты и импортозамещение
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета", - сказал Мишустин.
Он добавил, что Россия также находится в "комфортном диапазоне" госдолга.
Минфин в феврале продал 7,4 миллиарда юаней и 12 тонн золота из ФНБ