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Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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14:37 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/fnb-1860083699.html
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин
Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:37
2023-03-23T14:37
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
михаил мишустин
россия
госдума рф
фонд национального благосостояния россии
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета", - сказал Мишустин. Он добавил, что Россия также находится в "комфортном диапазоне" госдолга.
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, михаил мишустин, россия, госдума рф, фонд национального благосостояния россии
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Госдума РФ, Фонд национального благосостояния России
Власти очень аккуратно тратят средства ФНБ, заявил Мишустин

Мишустин: власти тратят средства ФНБ на технологические проекты и импортозамещение

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Власти России тратят очень аккуратно средства Фонда национального благосостояния и стараются тратить их на технологические проекты, импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"Также есть возможность использования Фонда национального благосостояния, к использованию средств которого мы очень аккуратно относимся и максимально стараемся их тратить на соответствующие технологические проекты и на импортозамещение, на достижение технологического и экономического суверенитета", - сказал Мишустин.
Он добавил, что Россия также находится в "комфортном диапазоне" госдолга.
Здание министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
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Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуЭкономикаМихаил МишустинРоссияГосдума РФФонд национального благосостояния России
 
 
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