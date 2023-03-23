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Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:26 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/feyk-1860232679.html
Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки
Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки - РИА Новости, 23.03.2023
Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки
Генштаб украинских войск признался в фейке о выводе российских войск из Новой Каховки в Херсонской области. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:26
2023-03-23T23:26
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генштаб украинских войск признался в фейке о выводе российских войск из Новой Каховки в Херсонской области. Ранее генштаб Украины заявил, что российские войска якобы оставили Новую Каховку. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал эту информацию ложным вбросом и заверил, что все российские военные в местах дислокации на левобережье Днепра остаются на своих местах. "Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении на странице украинского генштаба в Facebook*.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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херсонская область
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в мире, херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки

Генштаб украинских войск признался в фейке о выходе российских войск из Новой Каховки

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке
Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Сотрудник Росгвардии возле здания Каховской ГЭС в Новой Каховке. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генштаб украинских войск признался в фейке о выводе российских войск из Новой Каховки в Херсонской области.
Ранее генштаб Украины заявил, что российские войска якобы оставили Новую Каховку. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал эту информацию ложным вбросом и заверил, что все российские военные в местах дислокации на левобережье Днепра остаются на своих местах.
"Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении на странице украинского генштаба в Facebook*.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьРоссияНовая КаховкаВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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