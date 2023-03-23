https://ria.ru/20230323/feyk-1860232679.html

Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки

Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки - РИА Новости, 23.03.2023

Генштаб ВСУ опроверг свое заявление об уходе ВС России из Новой Каховки

Генштаб украинских войск признался в фейке о выводе российских войск из Новой Каховки в Херсонской области. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:26

2023-03-23T23:26

2023-03-23T23:26

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

россия

новая каховка

владимир сальдо

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Генштаб украинских войск признался в фейке о выводе российских войск из Новой Каховки в Херсонской области. Ранее генштаб Украины заявил, что российские войска якобы оставили Новую Каховку. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо назвал эту информацию ложным вбросом и заверил, что все российские военные в местах дислокации на левобережье Днепра остаются на своих местах. "Информация об уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", - говорится в сообщении на странице украинского генштаба в Facebook*.Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

россия

новая каховка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины