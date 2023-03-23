МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова
В МВД назвали слухи об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова фейком
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ заявило, что слухи об увольнении экс-главы пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова в 2019 году якобы из-за "дела журналиста Ивана Голунова" не соответствует действительности.
Титов был назначен на должность главы пресс-службы столичного главка МВД в декабре 2017 года. В ноябре 2019 года на соответствующий пост был назначен новый руководитель, Владимир Васенин.
"Отдельными представителями блогосферы в сети интернет распространяется недостоверная информация в отношении заместителя начальника УОС МВД России Юрия Титова, ранее проходившего службу в должности начальника УИиОС ГУ МВД России по городу Москве, о том, что в 2019 году он был уволен из органов внутренних дел якобы в связи с "делом журналиста Ивана Голунова". Указанные утверждения не соответствуют действительности", – сообщает пресс-центр МВД.
В ведомстве уточнили, что в ноябре 2019 года Титов получил предложение о работе в правительстве Москвы. Тогда он обратился с рапортом об увольнении из полиции. В неназванной структуре правительства столицы Титов проработал с декабря 2019 по январь 2023 года.
"В январе 2023 года полковник внутренней службы Юрий Титов восстановлен на службе в органах внутренних дел и назначен на должность заместителя начальника УОС МВД России", – отметили в пресс-центре.
Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.