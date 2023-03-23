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МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова - РИА Новости, 23.03.2023
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23:04 23.03.2023 (обновлено: 23:13 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/feyk-1860229548.html
МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова
МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова - РИА Новости, 23.03.2023
МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова
Министерство внутренних дел РФ заявило, что слухи об увольнении экс-главы пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова в 2019 году якобы из-за "дела... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T23:04
2023-03-23T23:13
москва
россия
иван голунов
владимир васенин
денис коновалов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ заявило, что слухи об увольнении экс-главы пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова в 2019 году якобы из-за "дела журналиста Ивана Голунова" не соответствует действительности. Титов был назначен на должность главы пресс-службы столичного главка МВД в декабре 2017 года. В ноябре 2019 года на соответствующий пост был назначен новый руководитель, Владимир Васенин. "Отдельными представителями блогосферы в сети интернет распространяется недостоверная информация в отношении заместителя начальника УОС МВД России Юрия Титова, ранее проходившего службу в должности начальника УИиОС ГУ МВД России по городу Москве, о том, что в 2019 году он был уволен из органов внутренних дел якобы в связи с "делом журналиста Ивана Голунова". Указанные утверждения не соответствуют действительности", – сообщает пресс-центр МВД. В ведомстве уточнили, что в ноябре 2019 года Титов получил предложение о работе в правительстве Москвы. Тогда он обратился с рапортом об увольнении из полиции. В неназванной структуре правительства столицы Титов проработал с декабря 2019 по январь 2023 года. "В январе 2023 года полковник внутренней службы Юрий Титов восстановлен на службе в органах внутренних дел и назначен на должность заместителя начальника УОС МВД России", – отметили в пресс-центре. Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы. В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
https://ria.ru/20220316/golunov-1778482575.html
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москва, россия, иван голунов, владимир васенин, денис коновалов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Москва, Россия, Иван Голунов, Владимир Васенин, Денис Коновалов, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова

В МВД назвали слухи об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова фейком

© АГН "Москва" / Александр АвиловЖурналист Иван Голунов в Мосгорсуде
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Журналист Иван Голунов в Мосгорсуде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ заявило, что слухи об увольнении экс-главы пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова в 2019 году якобы из-за "дела журналиста Ивана Голунова" не соответствует действительности.
Титов был назначен на должность главы пресс-службы столичного главка МВД в декабре 2017 года. В ноябре 2019 года на соответствующий пост был назначен новый руководитель, Владимир Васенин.
"Отдельными представителями блогосферы в сети интернет распространяется недостоверная информация в отношении заместителя начальника УОС МВД России Юрия Титова, ранее проходившего службу в должности начальника УИиОС ГУ МВД России по городу Москве, о том, что в 2019 году он был уволен из органов внутренних дел якобы в связи с "делом журналиста Ивана Голунова". Указанные утверждения не соответствуют действительности", – сообщает пресс-центр МВД.
В ведомстве уточнили, что в ноябре 2019 года Титов получил предложение о работе в правительстве Москвы. Тогда он обратился с рапортом об увольнении из полиции. В неназванной структуре правительства столицы Титов проработал с декабря 2019 по январь 2023 года.
Бывший сотрудник УВД по Западному административному округу ГУ МВД России по Москве Акбар Сергалиев в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
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"В январе 2023 года полковник внутренней службы Юрий Титов восстановлен на службе в органах внутренних дел и назначен на должность заместителя начальника УОС МВД России", – отметили в пресс-центре.
Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы.
В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.
Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова.
Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.
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