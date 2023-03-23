https://ria.ru/20230323/feyk-1860229548.html

МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова

МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова - РИА Новости, 23.03.2023

МВД опровергло фейк об отставке в 2019 году Юрия Титова из-за дела Голунова

Министерство внутренних дел РФ заявило, что слухи об увольнении экс-главы пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова в 2019 году якобы из-за "дела... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T23:04

2023-03-23T23:04

2023-03-23T23:13

москва

россия

иван голунов

владимир васенин

денис коновалов

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Министерство внутренних дел РФ заявило, что слухи об увольнении экс-главы пресс-службы столичного главка МВД Юрия Титова в 2019 году якобы из-за "дела журналиста Ивана Голунова" не соответствует действительности. Титов был назначен на должность главы пресс-службы столичного главка МВД в декабре 2017 года. В ноябре 2019 года на соответствующий пост был назначен новый руководитель, Владимир Васенин. "Отдельными представителями блогосферы в сети интернет распространяется недостоверная информация в отношении заместителя начальника УОС МВД России Юрия Титова, ранее проходившего службу в должности начальника УИиОС ГУ МВД России по городу Москве, о том, что в 2019 году он был уволен из органов внутренних дел якобы в связи с "делом журналиста Ивана Голунова". Указанные утверждения не соответствуют действительности", – сообщает пресс-центр МВД. В ведомстве уточнили, что в ноябре 2019 года Титов получил предложение о работе в правительстве Москвы. Тогда он обратился с рапортом об увольнении из полиции. В неназванной структуре правительства столицы Титов проработал с декабря 2019 по январь 2023 года. "В январе 2023 года полковник внутренней службы Юрий Титов восстановлен на службе в органах внутренних дел и назначен на должность заместителя начальника УОС МВД России", – отметили в пресс-центре. Бывшие борцы с распространением наркотиков из УВД по Западному округу Москвы Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и их бывший начальник Игорь Ляховец признаны виновными в превышении полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также незаконном обороте наркотиков в составе группы. В суде было доказано, что они подкинули наркотики Голунову в Москве в июне 2019 года. Журналистское сообщество и общественность всколыхнула эта новость, люди выходили на пикеты против задержания Голунова, а соцсетях прошел флешмоб "Свободу Ивану Голунову". Впоследствии уголовное дело закрыли "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. В свою очередь Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили. Позднее министр внутренних дел Владимир Колокольцев уволил ряд сотрудников полиции, включая двух генералов: главу управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Изначально суд приговорил фигурантов на сроки от 5 до 12 лет, позднее Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил им наказание на шесть-девять месяцев. Кроме того, суд лишил бывших стражей порядка званий.

https://ria.ru/20220316/golunov-1778482575.html

https://ria.ru/20221209/golunov-1837578801.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, россия, иван голунов, владимир васенин, денис коновалов, министерство внутренних дел рф (мвд россии)