https://ria.ru/20230323/feyk-1860001533.html
Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта
Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта - РИА Новости, 23.03.2023
Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта
Данные о том, что на уличных билбордах и экранах в метро Москвы якобы транслируется реклама, анонсирующая какое-то событие 23 марта, являются фейковыми,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:01
2023-03-23T12:01
2023-03-23T15:11
москва
политика
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Данные о том, что на уличных билбордах и экранах в метро Москвы якобы транслируется реклама, анонсирующая какое-то событие 23 марта, являются фейковыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на уличных билбордах и экранах в метро якобы транслируется реклама, где на фоне российского флага анонсируется некое событие 23 марта, но в тексте не уточняется, что именно. "Распространенная в сети информация о якобы появившихся в Москве плакатах с датой 23 марта не соответствует действительности", - рассказали в пресс-службе.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена, видео, которое опубликовано в социальных сетях, – подделка. "В Московском метрополитене указанная информация не размещается", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230315/rossiya-1858011474.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, политика
Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта
Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе на билбордах некоего события 23 марта
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Данные о том, что на уличных билбордах и экранах в метро Москвы якобы транслируется реклама, анонсирующая какое-то событие 23 марта, являются фейковыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы Москвы.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на уличных билбордах и экранах в метро якобы транслируется реклама, где на фоне российского флага анонсируется некое событие 23 марта, но в тексте не уточняется, что именно.
"Распространенная в сети информация о якобы появившихся в Москве плакатах с датой 23 марта не соответствует действительности", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена, видео, которое опубликовано в социальных сетях, – подделка. "В Московском метрополитене указанная информация не размещается", - подчеркнули в пресс-службе.
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