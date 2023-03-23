https://ria.ru/20230323/feyk-1860001533.html

Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта

Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта - РИА Новости, 23.03.2023

Власти Москвы опровергли сообщения об анонсе некоего события 23 марта

Данные о том, что на уличных билбордах и экранах в метро Москвы якобы транслируется реклама, анонсирующая какое-то событие 23 марта, являются фейковыми,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:01

2023-03-23T12:01

2023-03-23T15:11

москва

политика

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Данные о том, что на уличных билбордах и экранах в метро Москвы якобы транслируется реклама, анонсирующая какое-то событие 23 марта, являются фейковыми, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента средств массовой информации и рекламы Москвы. Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве на уличных билбордах и экранах в метро якобы транслируется реклама, где на фоне российского флага анонсируется некое событие 23 марта, но в тексте не уточняется, что именно. "Распространенная в сети информация о якобы появившихся в Москве плакатах с датой 23 марта не соответствует действительности", - рассказали в пресс-службе.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена, видео, которое опубликовано в социальных сетях, – подделка. "В Московском метрополитене указанная информация не размещается", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230315/rossiya-1858011474.html

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, политика