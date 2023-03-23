https://ria.ru/20230323/f-16-1860187761.html

США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16

США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16 - РИА Новости, 23.03.2023

США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16

Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:08

2023-03-23T19:08

2023-03-23T19:08

в мире

сша

вашингтон (штат)

энтони блинкен

нато

f-16

f-35

турция

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы считаем, что Турция должна получить модернизированную вариацию истребителей F-16, а также пакеты (помощи) для модернизации имеющихся у нее самолетов такого типа. Мы считаем, что это представляет важность для НАТО, для всего альянса", - сказал Блинкен в холе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. При этом он не уточнил, считают ли в Вашингтоне допустимым, чтобы Турция в перспективе получила от США истребители следующего поколения - F-35.

https://ria.ru/20230317/istrebiteli-1858664520.html

сша

вашингтон (штат)

турция

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в мире, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, нато, f-16, f-35, турция