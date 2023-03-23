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США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16 - РИА Новости, 23.03.2023
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19:08 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/f-16-1860187761.html
США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16
США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16 - РИА Новости, 23.03.2023
США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16
Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:08
2023-03-23T19:08
в мире
сша
вашингтон (штат)
энтони блинкен
нато
f-16
f-35
турция
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы считаем, что Турция должна получить модернизированную вариацию истребителей F-16, а также пакеты (помощи) для модернизации имеющихся у нее самолетов такого типа. Мы считаем, что это представляет важность для НАТО, для всего альянса", - сказал Блинкен в холе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США. При этом он не уточнил, считают ли в Вашингтоне допустимым, чтобы Турция в перспективе получила от США истребители следующего поколения - F-35.
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в мире, сша, вашингтон (штат), энтони блинкен, нато, f-16, f-35, турция
В мире, США, Вашингтон (штат), Энтони Блинкен, НАТО, F-16, F-35, Турция
США считают, что Турция должна получить модернизированные F-16

Госсекретарь Блинкен заявил, что Турция должна получить модернизированные истребители F-16

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Администрация США считает, что Турция должна получить модернизированную версию американских истребителей F-16, поскольку это представляет важность для обороноспособности НАТО в целом, заявил в четверг госсекретарь Энтони Блинкен.
"Мы считаем, что Турция должна получить модернизированную вариацию истребителей F-16, а также пакеты (помощи) для модернизации имеющихся у нее самолетов такого типа. Мы считаем, что это представляет важность для НАТО, для всего альянса", - сказал Блинкен в холе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей США.
При этом он не уточнил, считают ли в Вашингтоне допустимым, чтобы Турция в перспективе получила от США истребители следующего поколения - F-35.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
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17 марта, 17:28
 
В миреСШАВашингтон (штат)Энтони БлинкенНАТОF-16F-35Турция
 
 
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