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Европейские лидеры превратили свои страны в доноры США, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
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10:09 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/evropa-1859965127.html
Европейские лидеры превратили свои страны в доноры США, заявил Медведев
Европейские лидеры превратили свои страны в доноры США, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
Европейские лидеры превратили свои страны в доноры США, заявил Медведев
США - враги России, но их позиция понятна и последовательна, в отличие от европейских лидеров - они превратили Европу в донора США, набивают карманы Вашингтона, РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:09
2023-03-23T10:09
в мире
россия
евросоюз
сша
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США - враги России, но их позиция понятна и последовательна, в отличие от европейских лидеров - они превратили Европу в донора США, набивают карманы Вашингтона, причем от глупости и трусости, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Как это ни странно, но американцы гораздо последовательнее, на мой взгляд, чем европейцы. Они наши конкуренты, а сейчас, прямо скажем, враги", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Соединённые Штаты Америки – наши враги. Но у них последовательная позиция. Они пытаются причинить максимальный вред нам, по возможности вообще разделить страну и как можно жёстче посадить на свою иглу Европу, чтобы те не трепыхались", - отметил он. По словам Медведева, теперь они этого добились. "Их позиция мне как раз вполне понятна с точки зрения логики. Вот что мне непонятно, так это позиция европейских руководителей, которые не способны принимать решения в пользу европейцев. Все их решения или в пользу отдельных политических группировок, соперничающих друг с другом, или в пользу американцев", - полагает зампред Совбеза. "То есть они не только несамостоятельный субъект международного права, они просто превратились в донора США за счёт собственных налогоплательщиков. И все эти их Урсулы, Шольцы, Сунаки – ну в общем, несть числа этим новым лидерам, с которыми, слава богу, я не знаком, – они только и делают, что набивают карманы Соединённых Штатов Америки. Причём делают это даже не по идеологическим каким-то причинам, а от глупости и трусости", - заключил он.
https://ria.ru/20230202/evrosoyuz-1849170131.html
https://ria.ru/20230321/alyans-1859336632.html
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в мире, россия, евросоюз, сша, дмитрий медведев
В мире, Россия, Евросоюз, США, Дмитрий Медведев
Европейские лидеры превратили свои страны в доноры США, заявил Медведев

Медведев: европейские лидеры по глупости и трусости превратили свои страны в доноры США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. США - враги России, но их позиция понятна и последовательна, в отличие от европейских лидеров - они превратили Европу в донора США, набивают карманы Вашингтона, причем от глупости и трусости, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Как это ни странно, но американцы гораздо последовательнее, на мой взгляд, чем европейцы. Они наши конкуренты, а сейчас, прямо скажем, враги", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Лавров: США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
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"Соединённые Штаты Америки – наши враги. Но у них последовательная позиция. Они пытаются причинить максимальный вред нам, по возможности вообще разделить страну и как можно жёстче посадить на свою иглу Европу, чтобы те не трепыхались", - отметил он. По словам Медведева, теперь они этого добились.
"Их позиция мне как раз вполне понятна с точки зрения логики. Вот что мне непонятно, так это позиция европейских руководителей, которые не способны принимать решения в пользу европейцев. Все их решения или в пользу отдельных политических группировок, соперничающих друг с другом, или в пользу американцев", - полагает зампред Совбеза.
"То есть они не только несамостоятельный субъект международного права, они просто превратились в донора США за счёт собственных налогоплательщиков. И все эти их Урсулы, Шольцы, Сунаки – ну в общем, несть числа этим новым лидерам, с которыми, слава богу, я не знаком, – они только и делают, что набивают карманы Соединённых Штатов Америки. Причём делают это даже не по идеологическим каким-то причинам, а от глупости и трусости", - заключил он.
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В миреРоссияЕвросоюзСШАДмитрий Медведев
 
 
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