https://ria.ru/20230323/elektrotransport-1860022503.html

Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт

Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт

Правительство России в течение трех лет направит около 100 млрд рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:47

2023-03-23T12:47

2023-03-23T12:47

россия

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство России в течение трех лет направит около 100 млрд рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Проект по обновлению городского электрического транспорта стал хорошим дополнением к нашей работе и с прошлого года уже реализуется в десяти российских субъектах. На него в течение ближайших трех лет направим порядка ста миллиардов рублей", - сказал Мишустин. По словам премьера, необходимо, чтобы жителям было удобно передвигаться по населенным пунктам. Поэтому российские власти активно закупают современные автобусы, троллейбусы, трамваи. За поддержку этого направления Мишустин отдельно поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

https://ria.ru/20230321/elektrotransport-1859540945.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году