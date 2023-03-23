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Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт - РИА Новости, 23.03.2023
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12:47 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/elektrotransport-1860022503.html
Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт
Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт
Правительство России в течение трех лет направит около 100 млрд рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах, сообщил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:47
2023-03-23T12:47
россия
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство России в течение трех лет направит около 100 млрд рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Проект по обновлению городского электрического транспорта стал хорошим дополнением к нашей работе и с прошлого года уже реализуется в десяти российских субъектах. На него в течение ближайших трех лет направим порядка ста миллиардов рублей", - сказал Мишустин. По словам премьера, необходимо, чтобы жителям было удобно передвигаться по населенным пунктам. Поэтому российские власти активно закупают современные автобусы, троллейбусы, трамваи. За поддержку этого направления Мишустин отдельно поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
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россия, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Россия, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Правительство направит сто миллиардов рублей на электротранспорт

Мишустин: правительство направит сто миллиардов рублей на обновление электротранспорта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТрамвай на улице Москвы
Трамвай на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство России в течение трех лет направит около 100 млрд рублей на проект по обновлению городского электрического транспорта в регионах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Проект по обновлению городского электрического транспорта стал хорошим дополнением к нашей работе и с прошлого года уже реализуется в десяти российских субъектах. На него в течение ближайших трех лет направим порядка ста миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
По словам премьера, необходимо, чтобы жителям было удобно передвигаться по населенным пунктам. Поэтому российские власти активно закупают современные автобусы, троллейбусы, трамваи. За поддержку этого направления Мишустин отдельно поблагодарил спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
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РоссияМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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