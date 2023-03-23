Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
Ульянов: поставки снарядов с обедненным ураном плохо скажутся на экспорте Украины
© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. Никто, включая Великобританию, не захочет импортировать продукты, загрязненные радиоактивной пылью", - написал Ульянов в Twitter.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235.