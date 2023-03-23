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Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 23.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:11 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/eksport-1860073624.html
Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 23.03.2023
Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном
Поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как никто не захочет... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:11
2023-03-23T14:11
специальная военная операция на украине
михаил ульянов (дипломат)
россия
великобритания
украина
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. Никто, включая Великобританию, не захочет импортировать продукты, загрязненные радиоактивной пылью", - написал Ульянов в Twitter. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации. Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью. Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235.
https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html
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михаил ульянов (дипломат), россия, великобритания, украина
Специальная военная операция на Украине, Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Великобритания, Украина
Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Ульянов: поставки снарядов с обедненным ураном плохо скажутся на экспорте Украины

© Фото предоставлено посольством России в АвстрииПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. Никто, включая Великобританию, не захочет импортировать продукты, загрязненные радиоактивной пылью", - написал Ульянов в Twitter.
Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации.
Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью.
Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235.
Британский основной боевой танк Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
СМИ раскрыли катастрофические последствия использования обедненного урана
22 марта, 13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил Ульянов (дипломат)РоссияВеликобританияУкраина
 
 
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