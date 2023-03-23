https://ria.ru/20230323/eksport-1860073624.html

Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 23.03.2023

Дипломат предостерег Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

Поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как никто не захочет... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:11

2023-03-23T14:11

2023-03-23T14:11

специальная военная операция на украине

михаил ульянов (дипломат)

россия

великобритания

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833748752_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_ee7e56639507742b39692ee2973242fd.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Поставки Лондоном снарядов с обедненным ураном Киеву могут негативно повлиять на экспорт сельскохозяйственной продукции с Украины, так как никто не захочет импортировать продукты с радиоактивным загрязнением, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Поставки Великобританией Киеву бронебойных снарядов, содержащих обедненный уран, могут негативно сказаться на экспорте сельскохозяйственной продукции с Украины. Никто, включая Великобританию, не захочет импортировать продукты, загрязненные радиоактивной пылью", - написал Ульянов в Twitter. Во вторник замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Украине боеприпасы, содержащие обедненный уран. Президент РФ Владимир Путин, говоря об этой инициативе, сказал, что Запад "решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле". Глава МИД России Сергей Лавров назвал подобные поставки шагом к серьезной эскалации. Ранее доктор в области геоэкологической инженерии из Колорадской горной школы в США Суад Аль-Аззави заявила, что использование американскими военными в Ираке белого фосфора и обедненного урана привело к шестикратному увеличению числа случаев рака и заболеваний, связанных с радиоактивностью. Природный уран состоит, главным образом, из изотопов уран-238 (около 99,3%) и уран-235 (около 0,7%). Обедненный уран – это уран, оставшийся после выделения из него урана-235 в результате обогащения. Тем не менее, в обедненном уране остается 0,2-0,3% урана-235.

https://ria.ru/20230322/uran-1859770016.html

россия

великобритания

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил ульянов (дипломат), россия, великобритания, украина