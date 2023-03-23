https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860061486.html

Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики

Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики

Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:44

2023-03-23T13:44

2023-03-23T13:45

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Всё больше стран понимают, что справедливый мир будущего несов­местим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.Он отметил, что сейчас идет жесткая стратегическая конкуренция, по факту – борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов."Двадцать второй – стал годом сложного адаптационного периода. Пересборки хозяйственных связей. И как сказал в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели", - подчеркнул премьер-министр.Также он выразил уверенность, что совместными усилиями Россия достигнет успеха.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия