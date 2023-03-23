Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 23.03.2023 (обновлено: 13:45 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860061486.html
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики
Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:44
2023-03-23T13:45
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Всё больше стран понимают, что справедливый мир будущего несов­местим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.Он отметил, что сейчас идет жесткая стратегическая конкуренция, по факту – борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов."Двадцать второй – стал годом сложного адаптационного периода. Пересборки хозяйственных связей. И как сказал в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели", - подчеркнул премьер-министр.Также он выразил уверенность, что совместными усилиями Россия достигнет успеха.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Россия
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики

Премьер Мишустин: важно обеспечить устойчивость роста российской экономики

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Всё больше стран понимают, что справедливый мир будущего несов­местим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.
Он отметил, что сейчас идет жесткая стратегическая конкуренция, по факту – борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов.
"Двадцать второй – стал годом сложного адаптационного периода. Пересборки хозяйственных связей. И как сказал в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели", - подчеркнул премьер-министр.
Также он выразил уверенность, что совместными усилиями Россия достигнет успеха.
Мишустин: По России был нанесен санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин
Вчера, 12:08
 
Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала