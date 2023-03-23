https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860061486.html
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики
Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:44
2023-03-23T13:44
2023-03-23T13:45
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Всё больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.Он отметил, что сейчас идет жесткая стратегическая конкуренция, по факту – борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов."Двадцать второй – стал годом сложного адаптационного периода. Пересборки хозяйственных связей. И как сказал в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели", - подчеркнул премьер-министр.Также он выразил уверенность, что совместными усилиями Россия достигнет успеха.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860004546.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, россия
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Россия
Мишустин призвал обеспечить устойчивость роста российской экономики
Премьер Мишустин: важно обеспечить устойчивость роста российской экономики
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Россия на острие движения к многополярности и трансформации мироустройства, в мире идет жесткая стратегическая конкуренция, важно обеспечить устойчивость роста экономики РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"В прошлом году началась глубокая трансформация мироустройства. Всё больше стран понимают, что справедливый мир будущего несовместим с "правилами", навязанными коллективным Западом. Ускорилось движение к многополярности. На острие этого процесса сейчас именно Россия", - сказал Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме
.
Он отметил, что сейчас идет жесткая стратегическая конкуренция, по факту – борьба за право выбирать собственный путь, исходя из национальных интересов.
"Двадцать второй – стал годом сложного адаптационного периода. Пересборки хозяйственных связей. И как сказал в самом начале, сейчас экономика вернулась на траекторию роста. Важно обеспечивать его устойчивость и задействовать все имеющиеся ресурсы, чтобы сделать нашу страну еще сильнее. Президент поставил конкретные задачи по достижению этой цели", - подчеркнул премьер-министр.
Также он выразил уверенность, что совместными усилиями Россия достигнет успеха.
По России нанесли сильнейший санкционный удар, заявил Мишустин