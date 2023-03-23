Рейтинг@Mail.ru
Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:27 23.03.2023 (обновлено: 14:10 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860053034.html
Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах
Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах
Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:27
2023-03-23T14:10
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_0:263:3173:2048_1920x0_80_0_0_16e14148243b108b0f0aeb1600e4f3e0.jpg
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", — сказал он, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом.В числе ключевых отраслей Донбасса премьер назвал машиностроение, добычу угля и химическую промышленность. В Херсонской и Запорожской областях, как заметил Мишустин, рост могут обеспечить предприятия сельского хозяйства.Власти рассчитывают, что за ближайшие восемь лет новые регионы достигнут общероссийского уровня по всем показателям.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области приняты в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных там в прошлом году во время военной операции ВС на Украине.
https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860049051_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_ca8e9303d339ffc7f5117388b58333ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, экономика
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Экономика
Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах

Мишустин: правительство внесет проект о свободной экономической зоне в новых регионах

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства Государственной думе
Председатель правительства Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства Государственной думе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", — сказал он, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом.
В числе ключевых отраслей Донбасса премьер назвал машиностроение, добычу угля и химическую промышленность. В Херсонской и Запорожской областях, как заметил Мишустин, рост могут обеспечить предприятия сельского хозяйства.
Власти рассчитывают, что за ближайшие восемь лет новые регионы достигнут общероссийского уровня по всем показателям.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области приняты в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных там в прошлом году во время военной операции ВС на Украине.
Наша следующая задача. Мишустин о перезапуске экономики новых регионов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Мишустин призвал перезапустить экономику новых регионов
Вчера, 13:23
 
Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала