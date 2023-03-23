https://ria.ru/20230323/ekonomika-1860053034.html

Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах

Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах

Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:27

2023-03-23T13:27

2023-03-23T14:10

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

экономика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", — сказал он, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом.В числе ключевых отраслей Донбасса премьер назвал машиностроение, добычу угля и химическую промышленность. В Херсонской и Запорожской областях, как заметил Мишустин, рост могут обеспечить предприятия сельского хозяйства.Власти рассчитывают, что за ближайшие восемь лет новые регионы достигнут общероссийского уровня по всем показателям.Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области приняты в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных там в прошлом году во время военной операции ВС на Украине.

https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, экономика