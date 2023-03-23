Правительство планирует создать СЭЗ в новых регионах
Мишустин: правительство внесет проект о свободной экономической зоне в новых регионах
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства Государственной думе
Председатель правительства Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства Государственной думе
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Кабмин собирается внести в Госдуму законопроект о создании свободной экономической зоны в новых регионах, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Завтра на заседании правительства рассмотрим законопроект о создании свободной экономической зоны в этих субъектах. И внесем его в Государственную думу. Рассчитываем здесь на вашу поддержку", — сказал он, выступая перед депутатами с ежегодным отчетом.
В числе ключевых отраслей Донбасса премьер назвал машиностроение, добычу угля и химическую промышленность. В Херсонской и Запорожской областях, как заметил Мишустин, рост могут обеспечить предприятия сельского хозяйства.
Власти рассчитывают, что за ближайшие восемь лет новые регионы достигнут общероссийского уровня по всем показателям.
Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области приняты в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проведенных там в прошлом году во время военной операции ВС на Украине.