https://ria.ru/20230323/dtp-1860120140.html

В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП

В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП - РИА Новости, 23.03.2023

В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП

Три человека доставлены в больницу после столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщило региональное... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:16

2023-03-23T16:16

2023-03-23T16:32

происшествия

георгиевск

ставропольский край

авто

угибдд

дтп

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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Три человека доставлены в больницу после столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщило региональное УГИБДД. "По предварительным данным, около 11.00 мск в четверг на автодороге "Западный обход Георгиевска" водитель спецавтомобиля УАЗ, двигаясь с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись, что ему уступают дорогу, и допустил столкновение с легковым автомобилем Kia, который двигался на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. В результате аварии в больницу доставлены водитель и два пассажира скорой помощи - фельдшер и пациент, степень тяжести полученных ими травм уточняется. В легковушке никто не пострадал. "По факту автоаварии проводится проверка, устанавливается степень ответственности ее участников", - отмечает ведомство.

https://ria.ru/20230323/dtp-1859929194.html

георгиевск

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происшествия, георгиевск, ставропольский край, авто, угибдд, дтп