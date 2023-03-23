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В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП - РИА Новости, 23.03.2023
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16:16 23.03.2023 (обновлено: 16:32 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/dtp-1860120140.html
В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП
В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП - РИА Новости, 23.03.2023
В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП
Три человека доставлены в больницу после столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщило региональное... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:16
2023-03-23T16:32
происшествия
георгиевск
ставропольский край
авто
угибдд
дтп
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НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Три человека доставлены в больницу после столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщило региональное УГИБДД. "По предварительным данным, около 11.00 мск в четверг на автодороге "Западный обход Георгиевска" водитель спецавтомобиля УАЗ, двигаясь с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись, что ему уступают дорогу, и допустил столкновение с легковым автомобилем Kia, который двигался на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении. В результате аварии в больницу доставлены водитель и два пассажира скорой помощи - фельдшер и пациент, степень тяжести полученных ими травм уточняется. В легковушке никто не пострадал. "По факту автоаварии проводится проверка, устанавливается степень ответственности ее участников", - отмечает ведомство.
https://ria.ru/20230323/dtp-1859929194.html
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происшествия, георгиевск, ставропольский край, авто, угибдд, дтп
Происшествия, Георгиевск, Ставропольский край, Авто, УГИБДД, ДТП
В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП

В Ставропольском крае машина скорой помощи столкнулась с иномаркой, трое пострадали

© Фото : Госавтоинспекция СтавропольяДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
ДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья
ДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Три человека доставлены в больницу после столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщило региональное УГИБДД.
"По предварительным данным, около 11.00 мск в четверг на автодороге "Западный обход Георгиевска" водитель спецавтомобиля УАЗ, двигаясь с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись, что ему уступают дорогу, и допустил столкновение с легковым автомобилем Kia, который двигался на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция СтавропольяДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
ДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья
ДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
В результате аварии в больницу доставлены водитель и два пассажира скорой помощи - фельдшер и пациент, степень тяжести полученных ими травм уточняется. В легковушке никто не пострадал.
"По факту автоаварии проводится проверка, устанавливается степень ответственности ее участников", - отмечает ведомство.
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ПроисшествияГеоргиевскСтавропольский крайАвтоУГИБДДДТП
 
 
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