В Ставропольском крае машина скорой попала в ДТП
В Ставропольском крае машина скорой помощи столкнулась с иномаркой, трое пострадали
© Фото : Госавтоинспекция СтавропольяДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья
ДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
НАЛЬЧИК, 23 мар – РИА Новости. Три человека доставлены в больницу после столкновения автомобиля скорой помощи с иномаркой в городе Георгиевск в Ставропольском крае, сообщило региональное УГИБДД.
"По предварительным данным, около 11.00 мск в четверг на автодороге "Западный обход Георгиевска" водитель спецавтомобиля УАЗ, двигаясь с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом, выехал на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, не убедившись, что ему уступают дорогу, и допустил столкновение с легковым автомобилем Kia, который двигался на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
© Фото : Госавтоинспекция СтавропольяДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
© Фото : Госавтоинспекция Ставрополья
ДТП в Георгиевске Ставропольского края, где произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой помощи
В результате аварии в больницу доставлены водитель и два пассажира скорой помощи - фельдшер и пациент, степень тяжести полученных ими травм уточняется. В легковушке никто не пострадал.
"По факту автоаварии проводится проверка, устанавливается степень ответственности ее участников", - отмечает ведомство.