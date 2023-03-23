https://ria.ru/20230323/dtp-1859942475.html
В ДТП в Воронежской области погибли три человека
В ДТП в Воронежской области погибли три человека - РИА Новости, 23.03.2023
В ДТП в Воронежской области погибли три человека
Три человека погибли и шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области, сообщила в четверг РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:21
2023-03-23T08:21
2023-03-23T10:29
происшествия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Три человека погибли и шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области, сообщила в четверг РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."Сегодня в Калачеевском районе примерно в 6.40 (мск) на 8-м километре трассы "Калач-Манино" произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и "ГАЗ". По предварительным данным, в "ВАЗе" погибли три человека, в "ГАЗе" шесть человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщила Куликова.По предварительной информации, 40-летний водитель 14-й модели "Жигулей", житель Волгоградской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". За рулем "Газели" был 65-летний житель Калачеевского района.Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230323/dtp-1859929194.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
В ДТП в Воронежской области погибли три человека
В ДТП в Воронежской области погибли три человека, шестеро пострадали