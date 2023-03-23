https://ria.ru/20230323/dtp-1859942475.html

В ДТП в Воронежской области погибли три человека

В ДТП в Воронежской области погибли три человека - РИА Новости, 23.03.2023

В ДТП в Воронежской области погибли три человека

Три человека погибли и шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области, сообщила в четверг РИА Новости начальник... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:21

2023-03-23T08:21

2023-03-23T10:29

происшествия

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 23 мар - РИА Новости. Три человека погибли и шесть получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Воронежской области, сообщила в четверг РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по региону Наталья Куликова."Сегодня в Калачеевском районе примерно в 6.40 (мск) на 8-м километре трассы "Калач-Манино" произошло столкновение автомобилей "ВАЗ" и "ГАЗ". По предварительным данным, в "ВАЗе" погибли три человека, в "ГАЗе" шесть человек получили ранения различной степени тяжести", - сообщила Куликова.По предварительной информации, 40-летний водитель 14-й модели "Жигулей", житель Волгоградской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". За рулем "Газели" был 65-летний житель Калачеевского района.Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230323/dtp-1859929194.html

воронежская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область