https://ria.ru/20230323/dtp-1859931087.html

В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре

В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре - РИА Новости, 23.03.2023

В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре

Нетрезвый водитель легковой Toyota Corolla в городе Стрежевой Томской области, не справившись с управлением, сбил на тротуаре двух женщин, одна из них... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T05:46

2023-03-23T05:46

2023-03-23T05:46

томская область

стрежевой

мир

lexus

toyota corolla

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839668633_0:35:3517:2013_1920x0_80_0_0_2a7a12d7e94b2a96c48fc8790a25df97.jpg

НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Нетрезвый водитель легковой Toyota Corolla в городе Стрежевой Томской области, не справившись с управлением, сбил на тротуаре двух женщин, одна из них скончалась на месте, сообщает УМВД по Томской области. Авария произошла вечером в среду. На распространенных в СМИ кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Toyota на большой скорости врезается в снежную обочину, переворачивается и сбивает двух пешеходов. "По предварительным данным, 37-летний водитель (мужчина), находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь по улице Ермакова со стороны улицы Строителей в сторону улицы Мира, в районе дома 1 "Б" по улице Ермакова не справился с управлением, после чего совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару во встречном направлении, далее совершил наезд на автомобиль Lexus с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия 70-летняя женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм, вторая 57-летняя женщина госпитализирована. В полиции уточнили, что водители Toyota и Lexus не пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20230323/dtp-1859929194.html

https://ria.ru/20230320/avariya-1859299703.html

томская область

стрежевой

мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

томская область, стрежевой, мир, lexus, toyota corolla, происшествия