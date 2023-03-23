https://ria.ru/20230323/dtp-1859931087.html
В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре
В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре - РИА Новости, 23.03.2023
В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре
Нетрезвый водитель легковой Toyota Corolla в городе Стрежевой Томской области, не справившись с управлением, сбил на тротуаре двух женщин, одна из них... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T05:46
2023-03-23T05:46
2023-03-23T05:46
томская область
стрежевой
мир
lexus
toyota corolla
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 23 мар – РИА Новости. Нетрезвый водитель легковой Toyota Corolla в городе Стрежевой Томской области, не справившись с управлением, сбил на тротуаре двух женщин, одна из них скончалась на месте, сообщает УМВД по Томской области. Авария произошла вечером в среду. На распространенных в СМИ кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как Toyota на большой скорости врезается в снежную обочину, переворачивается и сбивает двух пешеходов. "По предварительным данным, 37-летний водитель (мужчина), находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь по улице Ермакова со стороны улицы Строителей в сторону улицы Мира, в районе дома 1 "Б" по улице Ермакова не справился с управлением, после чего совершил наезд на двух пешеходов, которые двигались по тротуару во встречном направлении, далее совершил наезд на автомобиль Lexus с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении. В результате дорожно-транспортного происшествия 70-летняя женщина-пешеход скончалась на месте от полученных травм, вторая 57-летняя женщина госпитализирована. В полиции уточнили, что водители Toyota и Lexus не пострадали. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20230323/dtp-1859929194.html
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томская область, стрежевой, мир, lexus, toyota corolla, происшествия
Томская область, Стрежевой, Мир, Lexus, Toyota Corolla, Происшествия
В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре
В Томской области пьяный водитель сбил двух женщин на тротуаре, одна из них скончалась