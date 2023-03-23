https://ria.ru/20230323/dtp-1859929194.html
В Приморье в ДТП со "скорой" пострадали два человека
В Приморье в ДТП со "скорой" пострадали два человека - РИА Новости, 23.03.2023
В Приморье в ДТП со "скорой" пострадали два человека
Кроссовер Nissan X-Trail врезался в карету скорой помощи в Уссурийске, пассажирка кроссовера и медик пострадали, сообщили в УМВД по Приморскому краю. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T04:46
2023-03-23T04:46
2023-03-23T04:46
уссурийск
приморский край
авто
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Кроссовер Nissan X-Trail врезался в карету скорой помощи в Уссурийске, пассажирка кроссовера и медик пострадали, сообщили в УМВД по Приморскому краю. "По предварительной информации, при повороте на главную дорогу водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи и совершил с ним столкновение... В результате автоаварии пострадали два человека: медицинский работник и женщина, находящаяся в салоне автомашины Nissan X-Trail", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что "скорая" двигалась со включенной "мигалкой". Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
https://ria.ru/20230320/dtp-1859069878.html
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уссурийск, приморский край, авто, происшествия
Уссурийск, Приморский край, Авто, Происшествия
В Приморье в ДТП со "скорой" пострадали два человека
В Уссурийске при столкновении "скрой помощи" с автомобилем Nissan пострадали два человека
ВЛАДИВОСТОК, 23 мар - РИА Новости. Кроссовер Nissan X-Trail врезался в карету скорой помощи в Уссурийске, пассажирка кроссовера и медик пострадали, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
"По предварительной информации, при повороте на главную дорогу водитель не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой медицинской помощи и совершил с ним столкновение... В результате автоаварии пострадали два человека: медицинский работник и женщина, находящаяся в салоне автомашины Nissan X-Trail", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что "скорая" двигалась со включенной "мигалкой". Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.