https://ria.ru/20230323/donory-1860015878.html

Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга

Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за принятие закона о едином реестре доноров костного мозга, отметив, что сегодня в реестре находится... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:32

2023-03-23T12:32

2023-03-23T12:32

михаил мишустин

общество

россия

здоровье - общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за принятие закона о едином реестре доноров костного мозга, отметив, что сегодня в реестре находится информация о более 190 тысячах людей, желающих помочь, такой масштабной базы данных в России еще не было. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "В ходе моего прошлогоднего отчета в Государственной Думе я просил вас ускорить принятие законопроекта о едином реестре доноров костного мозга. Хочу вас поблагодарить за оперативное решение этого вопроса. За спасенные жизни. Реестр работает с сентября. В него перенесена информация о более ста девяноста тысячах людей, которые желают помочь, что почти в три раза превышает количество записей в существовавшем ранее самом крупном локальном регистре. У нас еще не было столь масштабной базы данных, каждая строчка в которой – шанс на выздоровление людей", - заявил премьер.

https://ria.ru/20221009/donor-1822588509.html

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михаил мишустин, общество, россия, здоровье - общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году