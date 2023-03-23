https://ria.ru/20230323/donory-1860015878.html
Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга
Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за принятие закона о едином реестре доноров костного мозга, отметив, что сегодня в реестре находится... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:32
2023-03-23T12:32
2023-03-23T12:32
михаил мишустин
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отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за принятие закона о едином реестре доноров костного мозга, отметив, что сегодня в реестре находится информация о более 190 тысячах людей, желающих помочь, такой масштабной базы данных в России еще не было. Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год. "В ходе моего прошлогоднего отчета в Государственной Думе я просил вас ускорить принятие законопроекта о едином реестре доноров костного мозга. Хочу вас поблагодарить за оперативное решение этого вопроса. За спасенные жизни. Реестр работает с сентября. В него перенесена информация о более ста девяноста тысячах людей, которые желают помочь, что почти в три раза превышает количество записей в существовавшем ранее самом крупном локальном регистре. У нас еще не было столь масштабной базы данных, каждая строчка в которой – шанс на выздоровление людей", - заявил премьер.
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михаил мишустин, общество, россия, здоровье - общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Общество, Россия, Здоровье - Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин оценил принятие закона о едином реестре доноров костного мозга
Мишустин поблагодарил депутатов за принятие закона о едином реестре доноров костного мозга
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за принятие закона о едином реестре доноров костного мозга, отметив, что сегодня в реестре находится информация о более 190 тысячах людей, желающих помочь, такой масштабной базы данных в России еще не было.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
"В ходе моего прошлогоднего отчета в Государственной Думе я просил вас ускорить принятие законопроекта о едином реестре доноров костного мозга. Хочу вас поблагодарить за оперативное решение этого вопроса. За спасенные жизни. Реестр работает с сентября. В него перенесена информация о более ста девяноста тысячах людей, которые желают помочь, что почти в три раза превышает количество записей в существовавшем ранее самом крупном локальном регистре. У нас еще не было столь масштабной базы данных, каждая строчка в которой – шанс на выздоровление людей", - заявил премьер.
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