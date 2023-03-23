https://ria.ru/20230323/donbass-1859952329.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки - РИА Новости, 23.03.2023

Украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:28

2023-03-23T09:28

2023-03-23T09:28

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

гольмовский

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из ОТРК "Точка У", РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 13 обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 144 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Широкая Балка, Донецк, Александровка, Докучаевск. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.

https://ria.ru/20230322/obstrel-1859909596.html

https://ria.ru/20230322/obstrel-1859905443.html

донецкая народная республика

украина

гольмовский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, украина, гольмовский, сцкк