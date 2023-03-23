https://ria.ru/20230323/donbass-1859952329.html
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки - РИА Новости, 23.03.2023
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки
Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:28
2023-03-23T09:28
2023-03-23T09:28
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
гольмовский
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 144 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 15 обстрелов из ОТРК "Точка У", РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском - 13 обстрелов из артиллерии 155 и 122 миллиметра. На докучаевском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 144 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Гольмовский, Горловка, Озеряновка, Широкая Балка, Донецк, Александровка, Докучаевск. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 30 обстрелов.
https://ria.ru/20230322/obstrel-1859909596.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, гольмовский, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Гольмовский, СЦКК
Украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки
В Донецке заявили, что украинские войска обстреляли территорию ДНР 29 раз за сутки