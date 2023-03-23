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Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые за неделю
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые за неделю - РИА Новости, 23.03.2023
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые за неделю
Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:40
2023-03-23T14:40
2023-03-23T14:40
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
доллар
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс к юаню и евро. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.29 мск падал на 1,08 рубля - до 75,98 рубля, евро - на 57 копеек, до 82,63 рубля, юань - на 8 копеек, до 11,11 рубля. Евро в четверг максимально дорожал до 83,89 рубля, юань – до 11,25 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, доллар
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, Доллар
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые за неделю
Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые с 16 марта