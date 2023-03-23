https://ria.ru/20230323/dollar-1860084221.html

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые за неделю

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые за неделю - РИА Новости, 23.03.2023

Курс доллара на Московской бирже упал ниже 76 рублей впервые за неделю

Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:40

2023-03-23T14:40

2023-03-23T14:40

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

доллар

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рубль усиливает рост к доллару: американская валюта уже падала ниже 76 рублей – впервые с 16 марта, следует из данных Московской биржи. Рубль также вышел в плюс к юаню и евро. Курс доллара расчетами "завтра" на 14.29 мск падал на 1,08 рубля - до 75,98 рубля, евро - на 57 копеек, до 82,63 рубля, юань - на 8 копеек, до 11,11 рубля. Евро в четверг максимально дорожал до 83,89 рубля, юань – до 11,25 рубля.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, доллар