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"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина - РИА Новости, 23.03.2023
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14:31 23.03.2023 (обновлено: 17:33 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/desantis-1860081667.html
"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина
"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина - РИА Новости, 23.03.2023
"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина
Главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа среди республиканских кандидатов на выборах 2024 года Рон Десантис в интервью британскому телеведущему Пирсу РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:31
2023-03-23T17:33
в мире
украина
сша
россия
рон десантис
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа среди республиканских кандидатов на выборах 2024 года Рон Десантис в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану назвал Владимира Путина "бензоколонкой с ядерным оружием".Выдержки из беседы опубликовал телеканал Fox News.Резкие высказывания политика последовали после его слов о том, что конфликт между Россией и Украиной — это "территориальный спор", не имеющий ничего общего с национальными интересами США. Заявление Десантиса подверглось критике со стороны его однопартийцев.При этом он по-прежнему считает вовлеченность США в конфликт на Украине ошибкой.Также Десантис утверждает, что бороться с Россией необходимо прежде всего в энергетической сфере, расширив строительство газопроводов и увеличив присутствие на мировых топливных рынках.
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в мире, украина, сша, россия, рон десантис, дональд трамп, владимир путин
В мире, Украина, США, Россия, Рон Десантис, Дональд Трамп, Владимир Путин
"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина

Политический конкурент Трампа Десантис назвал Путина "бензоколонкой с ядерным оружием"

© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
Губернатор Флориды Рон Десантис - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа среди республиканских кандидатов на выборах 2024 года Рон Десантис в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану назвал Владимира Путина "бензоколонкой с ядерным оружием".
Выдержки из беседы опубликовал телеканал Fox News.
Резкие высказывания политика последовали после его слов о том, что конфликт между Россией и Украиной — это "территориальный спор", не имеющий ничего общего с национальными интересами США. Заявление Десантиса подверглось критике со стороны его однопартийцев.
«

"Думаю, что у него грандиозные амбиции. Я думаю, что он враждебно настроен по отношению к Соединенным Штатам, однако полагаю, что у него нет обычных возможностей для реализации своих амбиций. И поэтому, по сути, он — бензоколонка с кучей ядерного оружия", — заявил губернатор Флориды.

При этом он по-прежнему считает вовлеченность США в конфликт на Украине ошибкой.
Также Десантис утверждает, что бороться с Россией необходимо прежде всего в энергетической сфере, расширив строительство газопроводов и увеличив присутствие на мировых топливных рынках.
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