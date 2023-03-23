"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина
Политический конкурент Трампа Десантис назвал Путина "бензоколонкой с ядерным оружием"
© AP Photo / Wilfredo LeeГубернатор Флориды Рон Десантис
© AP Photo / Wilfredo Lee
Губернатор Флориды Рон Десантис. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа среди республиканских кандидатов на выборах 2024 года Рон Десантис в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану назвал Владимира Путина "бензоколонкой с ядерным оружием".
Выдержки из беседы опубликовал телеканал Fox News.
Резкие высказывания политика последовали после его слов о том, что конфликт между Россией и Украиной — это "территориальный спор", не имеющий ничего общего с национальными интересами США. Заявление Десантиса подверглось критике со стороны его однопартийцев.
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"Думаю, что у него грандиозные амбиции. Я думаю, что он враждебно настроен по отношению к Соединенным Штатам, однако полагаю, что у него нет обычных возможностей для реализации своих амбиций. И поэтому, по сути, он — бензоколонка с кучей ядерного оружия", — заявил губернатор Флориды.
При этом он по-прежнему считает вовлеченность США в конфликт на Украине ошибкой.
Также Десантис утверждает, что бороться с Россией необходимо прежде всего в энергетической сфере, расширив строительство газопроводов и увеличив присутствие на мировых топливных рынках.