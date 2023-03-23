https://ria.ru/20230323/desantis-1860081667.html

"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина

"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина - РИА Новости, 23.03.2023

"Он просто ядерная бензоколонка": главный оппонент Трампа оскорбил Путина

Главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа среди республиканских кандидатов на выборах 2024 года Рон Десантис в интервью британскому телеведущему Пирсу РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:31

2023-03-23T14:31

2023-03-23T17:33

в мире

украина

сша

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рон десантис

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Главный оппонент экс-президента США Дональда Трампа среди республиканских кандидатов на выборах 2024 года Рон Десантис в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану назвал Владимира Путина "бензоколонкой с ядерным оружием".Выдержки из беседы опубликовал телеканал Fox News.Резкие высказывания политика последовали после его слов о том, что конфликт между Россией и Украиной — это "территориальный спор", не имеющий ничего общего с национальными интересами США. Заявление Десантиса подверглось критике со стороны его однопартийцев.При этом он по-прежнему считает вовлеченность США в конфликт на Украине ошибкой.Также Десантис утверждает, что бороться с Россией необходимо прежде всего в энергетической сфере, расширив строительство газопроводов и увеличив присутствие на мировых топливных рынках.

https://ria.ru/20230323/predlozhenie-1859939092.html

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в мире, украина, сша, россия, рон десантис, дональд трамп, владимир путин