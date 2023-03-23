https://ria.ru/20230323/chuvashiya-1859923615.html

В Чувашии возбудили дело после заражения трех человек сибирской язвой

В Чувашии возбудили дело после заражения трех человек сибирской язвой - РИА Новости, 23.03.2023

В Чувашии возбудили дело после заражения трех человек сибирской язвой

Уголовное дело о нарушении ветеринарных правил возбудили в Чувашии после заражения трех человек сибирской язвой, сообщает региональный главк Следственного... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T01:17

2023-03-23T01:17

2023-03-23T06:06

россия

цивильский район

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797164962_0:288:2893:1915_1920x0_80_0_0_b29e83a893aa50e7761e396927e3c94d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ветеринарных правил возбудили в Чувашии после заражения трех человек сибирской язвой, сообщает региональный главк Следственного комитета.По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой."В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК (Нарушение ветеринарных правил)."Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел", - сообщили в СК.

https://ria.ru/20230317/yazva-1858616545.html

https://ria.ru/20230323/kholera-1859922603.html

россия

цивильский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, цивильский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия