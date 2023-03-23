https://ria.ru/20230323/chuvashiya-1859923615.html
В Чувашии возбудили дело после заражения трех человек сибирской язвой
В Чувашии возбудили дело после заражения трех человек сибирской язвой - РИА Новости, 23.03.2023
В Чувашии возбудили дело после заражения трех человек сибирской язвой
Уголовное дело о нарушении ветеринарных правил возбудили в Чувашии после заражения трех человек сибирской язвой, сообщает региональный главк Следственного... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T01:17
2023-03-23T01:17
2023-03-23T06:06
россия
цивильский район
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении ветеринарных правил возбудили в Чувашии после заражения трех человек сибирской язвой, сообщает региональный главк Следственного комитета.По данным следствия, житель деревни Старое Акташево Цивильского района в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащего ему бычка, зараженного сибирской язвой."В нарушение действующего ветеринарного законодательства подозреваемый в личном подсобном хозяйстве не осуществлял ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных, не проводил профилактические прививки и не предоставлял животных для профилактического осмотра ветеринару, в том числе с 2022 года не прививал животных против сибирской язвы. В результате заражение сибирской язвой получил сосед подозреваемого, участвовавший в забое бычка, его супруга, а также еще один житель", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по статье 249 УК (Нарушение ветеринарных правил)."Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в отдел по расследованию особо важных дел", - сообщили в СК.
https://ria.ru/20230317/yazva-1858616545.html
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россия, цивильский район, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Цивильский район, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Чувашии возбудили дело после заражения трех человек сибирской язвой
В Чувашии возбудили уголовное дело после заражения трех человек сибирской язвой