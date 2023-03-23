https://ria.ru/20230323/chukotka-1859949997.html

Назначенный и.о. главы Чукотки Кузнецов прибыл в регион

Назначенный и.о. главы Чукотки Кузнецов прибыл в регион - РИА Новости, 23.03.2023

Назначенный и.о. главы Чукотки Кузнецов прибыл в регион

Владислав Кузнецов, назначенный и.о. главы Чукотки, в четверг прибыл в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства автономного округа. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T09:18

2023-03-23T09:18

2023-03-23T09:31

политика

чукотка

россия

луганская народная республика

владимир путин

владислав кузнецов

роман копин

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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Владислав Кузнецов, назначенный и.о. главы Чукотки, в четверг прибыл в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства автономного округа."Врио главы Чукотского АО прибыл в регион", - сказал собеседник.Сам Кузнецов в своем Telegram-канале опубликовал видео с Чукотки, где дует сильный ветер."Прилетел до Анадыря. Летел долго, часов 12 через Хабаровск… в Хабаровске на пересадке встретился с подрядчиками по строительству распределительного центра Почты России. Важный для нас объект, нужно заканчивать скорее. С документами поработал, поспал, полон сил. Сейчас с коллегами из правительства встретились, проедем по инфраструктурным объектам, заедем в правительство, обсудим. Очень красиво кругом. Рад приехать. Полон сил, будем работать", - рассказал Кузнецов на видео.Президент РФ Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении Романа Копина с должности губернатора Чукотского АО по собственному желанию. Врио главы региона был назначен Владислав Кузнецов - бывший первый зампред правительства ЛНР. Он уже встретился с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html

чукотка

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, чукотка, россия, луганская народная республика, владимир путин, владислав кузнецов, роман копин