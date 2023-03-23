https://ria.ru/20230323/chukotka-1859949997.html
Назначенный и.о. главы Чукотки Кузнецов прибыл в регион
Назначенный и.о. главы Чукотки Кузнецов прибыл в регион - РИА Новости, 23.03.2023
Назначенный и.о. главы Чукотки Кузнецов прибыл в регион
Владислав Кузнецов, назначенный и.о. главы Чукотки, в четверг прибыл в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства автономного округа. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T09:18
2023-03-23T09:18
2023-03-23T09:31
политика
чукотка
россия
луганская народная республика
владимир путин
владислав кузнецов
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ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Владислав Кузнецов, назначенный и.о. главы Чукотки, в четверг прибыл в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства автономного округа."Врио главы Чукотского АО прибыл в регион", - сказал собеседник.Сам Кузнецов в своем Telegram-канале опубликовал видео с Чукотки, где дует сильный ветер."Прилетел до Анадыря. Летел долго, часов 12 через Хабаровск… в Хабаровске на пересадке встретился с подрядчиками по строительству распределительного центра Почты России. Важный для нас объект, нужно заканчивать скорее. С документами поработал, поспал, полон сил. Сейчас с коллегами из правительства встретились, проедем по инфраструктурным объектам, заедем в правительство, обсудим. Очень красиво кругом. Рад приехать. Полон сил, будем работать", - рассказал Кузнецов на видео.Президент РФ Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении Романа Копина с должности губернатора Чукотского АО по собственному желанию. Врио главы региона был назначен Владислав Кузнецов - бывший первый зампред правительства ЛНР. Он уже встретился с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
https://ria.ru/20230315/gubernator-1858160330.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чукотка, россия, луганская народная республика, владимир путин, владислав кузнецов, роман копин
Политика, Чукотка, Россия, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Владислав Кузнецов, Роман Копин
Назначенный и.о. главы Чукотки Кузнецов прибыл в регион
Владислав Кузнецов, назначенный и.о. главы Чукотки, в четверг прибыл в регион
ВЛАДИВОСТОК, 23 мар – РИА Новости. Владислав Кузнецов, назначенный и.о. главы Чукотки, в четверг прибыл в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства автономного округа.
"Врио главы Чукотского АО прибыл в регион", - сказал собеседник.
Сам Кузнецов в своем Telegram-канале опубликовал видео с Чукотки, где дует сильный ветер.
"Прилетел до Анадыря. Летел долго, часов 12 через Хабаровск… в Хабаровске на пересадке встретился с подрядчиками по строительству распределительного центра Почты России. Важный для нас объект, нужно заканчивать скорее. С документами поработал, поспал, полон сил. Сейчас с коллегами из правительства встретились, проедем по инфраструктурным объектам, заедем в правительство, обсудим. Очень красиво кругом. Рад приехать. Полон сил, будем работать", - рассказал Кузнецов на видео.
Президент РФ Владимир Путин 15 марта подписал указ об освобождении Романа Копина с должности губернатора Чукотского АО по собственному желанию. Врио главы региона был назначен Владислав Кузнецов - бывший первый зампред правительства ЛНР. Он уже встретился с вице-премьером, полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.
Путин освободил Романа Копина от должности главы Чукотки