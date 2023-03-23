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Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам - РИА Новости, 23.03.2023

Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам и белорусам

Правительство Чехии одобрило решение о продлении до 31 марта 2024 года запрета на выдачу виз, а также разрешений на долговременное проживание гражданам России и РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:41

2023-03-23T12:41

2023-03-23T12:41

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ПРАГА, 23 мар – РИА Новости. Правительство Чехии одобрило решение о продлении до 31 марта 2024 года запрета на выдачу виз, а также разрешений на долговременное проживание гражданам России и Белоруссии, который был принят после начала военной операции РФ на Украине, сообщило Чешское радио со ссылкой на пресс-службу правительства. "Заявления на получение вида на жительство в Чехии, поданные гражданами РФ и Белоруссии в посольство (Чехии), считаются неприемлемыми в соответствии с действующим законодательством. Это означает, что они не подлежат никакому разбирательству", – говорится в сообщении. Там добавили, что новый запрет будет распространяться и на тех граждан РФ и Белоруссии, которые также являются гражданами другого государства. Запрет на въезд, введенный с октября, также продолжает действовать. Транзит через аэропорты Чехии возможен для обладателей шенгена, всем остальным нужна транзитная виза.

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