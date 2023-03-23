https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html

Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине

Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2023

Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине

Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T02:40

2023-03-23T02:40

2023-03-23T08:32

петр павел

олаф шольц

нато

международный уголовный суд

германия

украина

россия

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ПРАГА, 23 мар — РИА Новости. Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих, заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел.У Чехии, по словам Павела, имеются некоторые возможности в сфере противовоздушной обороны и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике.В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины. "Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например, пригласить рабочих с Украины", — сказал он.Павел также одобрил решение Германии передать Украине танки Leopard 2, что, по его словам, "открыло двери для всех других стран". При этом он отметил, что Киев нуждается в бронетехники, артиллерии, боеприпасах и средствах ПВО для "успешного наступления"."Помогут и истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине. Каждый самолет на счету", — подчеркнул президент, добавив, что предоставление западных самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе."Этот год будет решающим для развития войны", — заявил Павел.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230320/nato-1859073930.html

https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html

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петр павел, олаф шольц, нато, международный уголовный суд, германия, украина, россия