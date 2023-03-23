Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине
Президент Чехии Павел: страна помогла Украине, но новых возможностей уже не осталось
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
ПРАГА, 23 мар — РИА Новости. Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих, заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел.
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"Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей", — сказал он.
У Чехии, по словам Павела, имеются некоторые возможности в сфере противовоздушной обороны и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике.
В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины. "Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например, пригласить рабочих с Украины", — сказал он.
Павел также одобрил решение Германии передать Украине танки Leopard 2, что, по его словам, "открыло двери для всех других стран". При этом он отметил, что Киев нуждается в бронетехники, артиллерии, боеприпасах и средствах ПВО для "успешного наступления".
"Этот год будет решающим для развития войны", — заявил Павел.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".