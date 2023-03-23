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Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2023
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02:40 23.03.2023 (обновлено: 08:32 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html
Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине
Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине - РИА Новости, 23.03.2023
Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине
Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T02:40
2023-03-23T08:32
петр павел
олаф шольц
нато
международный уголовный суд
германия
украина
россия
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ПРАГА, 23 мар — РИА Новости. Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих, заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел.У Чехии, по словам Павела, имеются некоторые возможности в сфере противовоздушной обороны и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике.В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины. "Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например, пригласить рабочих с Украины", — сказал он.Павел также одобрил решение Германии передать Украине танки Leopard 2, что, по его словам, "открыло двери для всех других стран". При этом он отметил, что Киев нуждается в бронетехники, артиллерии, боеприпасах и средствах ПВО для "успешного наступления"."Помогут и истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине. Каждый самолет на счету", — подчеркнул президент, добавив, что предоставление западных самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе."Этот год будет решающим для развития войны", — заявил Павел.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров &lt;...&gt; на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230320/nato-1859073930.html
https://ria.ru/20230226/territorii-1854423080.html
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петр павел, олаф шольц, нато, международный уголовный суд, германия, украина, россия
Петр Павел, Олаф Шольц, НАТО, Международный уголовный суд, Германия, Украина, Россия
Президент Чехии заявил об исчерпании возможностей военной помощи Украине

Президент Чехии Павел: страна помогла Украине, но новых возможностей уже не осталось

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 23 мар — РИА Новости. Чехия максимально помогла Украине поставками оружия, но новых возможностей у нее для этого уже не осталось, для производства боеприпасов не хватает рабочих, заявил в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung президент Чехии Петр Павел.
«

"Чехия помогла Украине с поставками оружия, как могла, но у нее больше нет для этого возможностей", — сказал он.

У Чехии, по словам Павела, имеются некоторые возможности в сфере противовоздушной обороны и производства боеприпасов, однако с последним могут возникнуть проблемы из-за нехватки рабочей силы при нынешнем очень низком уровне безработицы в республике.
В качестве выхода из ситуации чешский президент предложил привлекать рабочих с Украины. "Здесь трудно найти рабочую силу. Но возможности есть, например, пригласить рабочих с Украины", — сказал он.
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Павел также одобрил решение Германии передать Украине танки Leopard 2, что, по его словам, "открыло двери для всех других стран". При этом он отметил, что Киев нуждается в бронетехники, артиллерии, боеприпасах и средствах ПВО для "успешного наступления".
"Помогут и истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Украине. Каждый самолет на счету", — подчеркнул президент, добавив, что предоставление западных самолетов было бы логичным шагом, но в долгосрочной перспективе.
"Этот год будет решающим для развития войны", — заявил Павел.
Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие Киеву. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание страны оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров <...> на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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