https://ria.ru/20230323/chechnya-1859985265.html

В Чечне отмечают двадцатилетие со дня принятия Конституции

В Чечне отмечают двадцатилетие со дня принятия Конституции - РИА Новости, 23.03.2023

В Чечне отмечают двадцатилетие со дня принятия Конституции

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей региона с 20-летием со дня проведения всенародного референдума, на котором был принят проект конституции... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:17

2023-03-23T11:17

2023-03-23T11:17

россия

ахмат кадыров (политик)

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общество

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ГРОЗНЫЙ, 23 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил жителей региона с 20-летием со дня проведения всенародного референдума, на котором был принят проект конституции республики. На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. "По инициативе нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 23 марта 2003 года состоялся Всенародный референдум, в ходе которого был принят проект Конституции ЧР. Он был предложен лично Ахматом-Хаджи. В итоге народ высказал свое мнение. Это был сплоченный единый голос всех чеченцев, слышать которых несколько десятилетий никто не хотел. Таким образом, референдум стал отправной точкой для новых грандиозных свершений, направленных на мир и благополучие региона в составе России", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он отметил, что за 20 лет команда Ахмата-Хаджи Кадырова восстановила республику и поставила её на "рельсы поступательного социально-экономического развития". Глава региона также добавил, что в Чечне никогда не забудут "тысячи достойных сыновей, отдавших свои жизни и здоровье за благополучие народа". "Уставшие от беззакония и хаоса, царивших до этого в республике, жители проявили высокую гражданскую ответственность и сделали единственно правильный выбор – жизнь в правовом поле Российской Федерации. Это была большая моральная и политическая победа Ахмата-Хаджи и всего чеченского общества. Наш Первый Президент стремился к тому, чтобы в республике была конституционная основа, гарантирующая права и свободу её граждан... Я искренне поздравляю жителей региона с Днем Конституции ЧР! Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой! Всех с праздником!" - написал Кадыров.

https://ria.ru/20230313/kadyrov-1857537183.html

https://ria.ru/20230202/chechnya-1849395029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, ахмат кадыров (политик), рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), общество