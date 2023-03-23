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Путин отметил сплоченность и патриотизм чеченского народа - РИА Новости, 23.03.2023
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13:45 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/chechentsy-1860062341.html
Путин отметил сплоченность и патриотизм чеченского народа
Путин отметил сплоченность и патриотизм чеченского народа - РИА Новости, 23.03.2023
Путин отметил сплоченность и патриотизм чеченского народа
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников съезда народа Чечни, приуроченного к 20-летию конституции республики, отметив, что в ходе специальной РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:45
2023-03-23T13:45
общество
россия
владимир путин
ахмат кадыров (политик)
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников съезда народа Чечни, приуроченного к 20-летию конституции республики, отметив, что в ходе специальной военной операции герои-чеченцы защищают РФ и проявляют отвагу. На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым. "Уважаемые делегаты! Приветствую вас по случаю открытия Съезда народа Чеченской Республики, приуроченного к 20-летию Конституции Чеченской Республики. В истории чеченского народа 23 марта 2003 года по праву считается знаменательной, незабываемой датой. В этот день состоялся референдум, на котором жители Чечни убедительно подтвердили свой выбор в пользу единства с Россией, восстановления мирной жизни, обеспечения законности и правопорядка", - говорится в приветствии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Президент отметил, что благодаря "непоколебимой воле народа" были заложены основы современной государственности Чечни как равноправного субъекта Российской Федерации, а также определены ключевые векторы развития региона. Он подчеркнул, что опираясь на нормы и принципы основного закона и духовное наследие Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, успешно решаются масштабные задачи, направленные на укрепление экономики и социальной сферы республики, повышение качества жизни людей. "И, конечно, важно, что народ Чечни неизменно сохраняет твёрдую приверженность идеалам патриотизма и сплочённости во имя Отечества. Сегодня в ходе специальной военной операции герои-чеченцы вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в боях мужество, отвагу, товарищескую взаимовыручку", - добавляется в сообщении. Президент выразил уверенность, что съезд пройдёт в деловой, конструктивной обстановке, а предложения его участников обязательно воплотятся в реальные дела и начинания.
https://ria.ru/20221225/kirienko-1841233688.html
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общество, россия, владимир путин, ахмат кадыров (политик), рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
Общество, Россия, Владимир Путин, Ахмат Кадыров (политик), Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
Путин отметил сплоченность и патриотизм чеченского народа

Путин: на спецоперации герои-чеченцы защищают Россию, проявляя мужество и взаимовыручку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников съезда народа Чечни, приуроченного к 20-летию конституции республики, отметив, что в ходе специальной военной операции герои-чеченцы защищают РФ и проявляют отвагу.
На всенародном референдуме в Чечне 23 марта 2003 года была принята конституция республики. Работа над новой конституцией проводилась конституционной комиссией Чечни и была завершена 10 июля 2002 года. За основу был взят вариант, предложенный главой администрации республики Ахматом Кадыровым.
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"Уважаемые делегаты! Приветствую вас по случаю открытия Съезда народа Чеченской Республики, приуроченного к 20-летию Конституции Чеченской Республики. В истории чеченского народа 23 марта 2003 года по праву считается знаменательной, незабываемой датой. В этот день состоялся референдум, на котором жители Чечни убедительно подтвердили свой выбор в пользу единства с Россией, восстановления мирной жизни, обеспечения законности и правопорядка", - говорится в приветствии. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент отметил, что благодаря "непоколебимой воле народа" были заложены основы современной государственности Чечни как равноправного субъекта Российской Федерации, а также определены ключевые векторы развития региона. Он подчеркнул, что опираясь на нормы и принципы основного закона и духовное наследие Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, успешно решаются масштабные задачи, направленные на укрепление экономики и социальной сферы республики, повышение качества жизни людей.
"И, конечно, важно, что народ Чечни неизменно сохраняет твёрдую приверженность идеалам патриотизма и сплочённости во имя Отечества. Сегодня в ходе специальной военной операции герои-чеченцы вместе со своими боевыми товарищами защищают Россию, проявляют в боях мужество, отвагу, товарищескую взаимовыручку", - добавляется в сообщении. Президент выразил уверенность, что съезд пройдёт в деловой, конструктивной обстановке, а предложения его участников обязательно воплотятся в реальные дела и начинания.
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