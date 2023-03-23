https://ria.ru/20230323/byudzhet-1860012555.html

Мишустин поблагодарил депутатов за принятие сбалансированного бюджета

Мишустин поблагодарил депутатов за принятие сбалансированного бюджета - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин поблагодарил депутатов за принятие сбалансированного бюджета

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за оперативное внесение изменений в законодательство и принятие сбалансированного бюджета на 3 года,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:25

2023-03-23T12:25

2023-03-23T12:25

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил депутатов за оперативное внесение изменений в законодательство и принятие сбалансированного бюджета на 3 года, отметив, что он является социально-ориентированным документом и "бюджетом развития". "Главным инструментом реализации всех наших планов остается федеральный бюджет. Политику в этой сфере мы тоже скорректировали. В первую очередь сориентировали её на укрепление финансовой устойчивости, снижение влияния вынужденной перестройки хозяйственных связей на средне- и долгосрочный потенциал экономики", - сказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме. Он отметил, что дополнительные средства были направлены на антикризисные программы. Их целью стало предоставление доступных ресурсов, содействие обеспечению импортным оборудованием и комплектующими, поддержка базовых отраслей промышленности и наиболее уязвимых категорий граждан. "Хочу поблагодарить всех вас за оперативное внесение изменений в профильное законодательство. Совместно мы подготовили и приняли сбалансированный трехлетний бюджет. Это социально ориентированный документ. И бюджет развития", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20230322/tsb-1859848991.html

https://ria.ru/20230316/potanin-1858424530.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году